Duyuların birbirine karışması olarak bilinen sinesteziden faydalanan Bernadette Sheridan, "Adınız hangi renk?" isimli bir internet sitesi geliştirdi. Bu internet sitesine girip kendi adınızı yazdığınızda, isminize ait her harfi temsil eden renkleri görüntüleyebiliyorsunuz.

İnternet, ucu bucağı olmayan bir ortam ve internet kullanımının yaygınlaşmasına paralel olarak internette ki sitelerin sayısı da artıyor. İnternet kullanıcıları, gerek eğlenmek gerekse aradıkları bir bilgiye ulaşmak için milyonlarca internet sitesine saniyeler içerisinde ulaşabiliyorlar.

Geliştiriciler, zaman zaman pek bir işlevi olmayan ancak kısa süreli keyif veren ilgi çekici internet siteleri de geliştiriyorlar. Haberimize konu olan bu internet sitesi, adınızın hangi renklerde olduğunu gösteriyor. Bu açıklama, tek başına biraz anlamsız kalmış olabilir. Ancak bu internet sitesinin geliştiricisi olan Bernadette Sheridan'ın detaylı açıklamalarına kulak verdiğinizde, söz konusu proje fazlasıyla dikkate değer geliyor.

Sheridan tarafından hazırlanan "Adınız hangi renk?" isimli internet sitesi, isminizdeki her harfe özel bir renk tonu atıyor. Böylelikle de isminizin hangi renklerden oluştuğunu açıkça görüntüleyebiliyorsunuz. Burada dikkat edilmesi gereken nokta ise harflere atanan renklerin rastgele yapılmamış olması. Yani harfler ve renkler, belirli bir sistematik düzen içerisinde hazırlanmış.

Bernadette Sheridan, bu internet sitesini geliştirmeden önce isimleri tamamen karıştırdığını ve hafızasında tutamadığını söylüyor. "Sinestezi" olarak isimlendirilen bir durumdan faydalanan Sheridan, böylelikle isimleri unutmamaya başlıyor ve bunu da diğer insanlarla paylaşıyor. Sonuç olarak da ortaya Adınız hangi renk isimli internet sitesi çıkıyor.

Sitestezi durumu tam olarak neyi ifade ediyor?

Sinestezi dediğimiz durumu, insanların duyularının birbirlerine karışması olarak nitelendirebiliriz. Yani insanlar, bir sesi görebiliyor ya da bir rengi duyabiliyorlar. Bu durum sinestezi olarak isimlendiriliyor ve bu durumun içerisinde pek çok kişi bulunuyor. Ancak çoğu zaman böyle bir durum yaşayan insanlar, tam olarak tespit edilemiyor.

Bilim insanları tarafından yapılan araştırmalar, bu durumdan muzdarip olan insanların genellikle aynı harf için aynı rengi söylediklerini ifade ediyorlar. Bu araştırmalar birleştirildiğinde de ortaya bir harf-renk skalası çıkmış ve Sheridan da bu skalayı kullanan bir internet sitesi oluşturmuş. Ancak sinestezinin sadece harfler ile renkler arasında değil, örneğin rakamlar ile renkler ya da başka şeylerde de karşımıza çıkabileceğini belirtelim.

Eğer sizler de isimleri hafızanıza kaydedemiyorsanız ya da az önce öğrendiğiniz sinestezinin kendinizde olabileceğini düşünüyorsanız hem aklınızda tutamadığınız isimleri hem de kendi isminizin hangi renklerle temsil edildiğini kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Böylelikle belki de siz de sinestezi ile ilgili kendi tespitinizi yapmış olursunuz. Adınız hangi renk? isimli internet sitesine erişmek için burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.