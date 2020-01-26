Araştırmacılar, Atmosferde Mantar Sporları Tespit Etti

Atmosferimizde, gözümüzle göremediğimiz nano boyutta birçok parçacık bulunuyor. Yapılan yeni bir araştırmaya göre atmosferde bulunan bu nanoparçacıklardan bazıları mantar sporları olabilir.

Yapılan yeni araştırmalarla ortaya konulan sonuçlara göre atmosfer, önceden düşünülene göre iki ila üç kat daha fazla mantar sporu parçacığı içeriyor olabilir. Peki, bu durum insanlar için iyi bir şey mi?

Science Advances dergisinde yayınlanan araştırmaya göre bu hücre nanoparçacıklarının astım ve alerjik reaksyionlarda payı bulunuyor. Ancak aynı zamanda bulut oluşumunda, özellikle buz kristallerinin oluşumunda önemli bir rol oynuyor.

Mantar sporları

California Üniversitesi’nde kimyacı olan Michael Fawler; bu parçaların, su ile şiştikten sonra patlayan mantar sporları olmasının oldukça olası olduğunu söylüyor. Bunların mantar parçaları olarak belirlenmesinin beklenmedik bir şey olduğunu söyleyen Fawler, “çok sayıda atmosferik nanoparçacıklarının genellikle atmosferdeki gaz reaksiyonları olduğu düşünülür” dedi.

Ekip, ortamda bulunan 20 ile 60 nanometre çapında olan parçacıkları bir cihaz vasıtasıyla topladı ve platinyum life konumlandırdı. Buharlaştırma sürecinden sonra ortaya çıkan gazları analiz etmek için yüksek çözünürlüklü kütle spektrometresi kullanıldı ve mantar sporları tespit edildi.

Bu parçaların boyutu 30 nanometre olarak ortaya çıktı ki karşılaştırma yapmak adına bir kağıt parçasının kalınlığı yaklaşık olarak 100 bin nanometredir. Araştırmacılar, daha önceki çalışmalarda bu parçaların kaçırılmasının sebebinin ise bu kadar küçük ölçeklerde çalışılmamış olmasına bağlıyor.

Bu sporlar, akciğerlere daha derinden nüfuz edebilmek için biyolojik şarapnel gibi hareket ediyorlar. Bu, astım ve alerjiler için potansiyel bir sorun haline gelirken yağmurların neden bazı kişilerde astımı etkilendiğine potansiyel bir yanıt haline geliyor.

Bu nanoparçacıklar, atmosfer içerisinde buz kristallerine dönüşerek bulutların oluşumuna katkıda bulunuyor. Ayrıca kısa vadeli hava tahminlerinde ve uzun vadeli iklim öngörülerinde oldukça kritik bir rol oynuyor. Bu çalışmadaki örnek hava, kuzey Oklahoma’daki bir noktadan toplanmıştı, dolayısıyla her yerde aynı durumun geçerli olduğunu söylemek şu an için mümkün değil.