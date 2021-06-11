Android ya da iOS işletim sistemine sahip akıllı telefonların kablosuz ağlara bağlanamama sorunu ile sık sık karşılaşılaşılabilir. “Telefonum WiFi’ye bağlanmıyor” sorunu yaşıyorsanız uygulamanız gereken bazı çözüm yöntemleri var. Gelin bu yöntemlere yakından bakalım ve “Telefonum WiFi’ye bağlanmıyor” sorunu nasıl çözülür görelim.

Günümüzde internet ve teknoloji o kadar iç içe durumda ki akıllı telefonunuzun internet bağlantısı olmadığı zaman yapabilecekleriniz son derece sınırlıdır. Sonsuz bir mobil veri paketimiz olmadığı için de hepimiz internet için bir kablosuz ağa bağlanıyoruz. “Telefonum WiFi’ye bağlanmıyor” sorunu tam da bu noktada ortaya çıkıyor. Pek çok kullanıcı “Telefonum WiFi’ye bağlanmıyor” sorunu ile sık sık karşılaşıyor.

“Telefonum WiFi’ye bağlanmıyor” sorunu ile hem Android hem de iOS işletim sistemine sahip akıllı telefon kullanıcıları karşılaşabiliyor. Bağlanmak istediğiniz kablosuz ağ ile ilgili sorunları bir kenara bırakırsak genel olarak “Telefonum WiFi’ye bağlanmıyor” sorunun nedeni kullandığımız akıllı telefonlardır. Neyse ki bu sorunun çözümü için uygulayabileceğiniz bazı etkili yöntemler var.

“Telefonum WiFi’ye bağlanmıyor” sorunu çözüm yöntemleri:

Yöntem #1: Telefonun Wi-Fi özelliğinin açık olduğundan emin olun.

Telefonun Wi-Fi özelliğinin açık olduğundan emin olun. Yöntem #2: Kablosuz ağ bağlantısı kapsamında olduğunuzdan emin olun.

Kablosuz ağ bağlantısı kapsamında olduğunuzdan emin olun. Yöntem #3: “Telefonum WiFi’ye bağlanmıyor” sorunu yaşayan cihazı yeniden başlatın.

“Telefonum WiFi’ye bağlanmıyor” sorunu yaşayan cihazı yeniden başlatın. Yöntem #4: Ağı unutun ve yeniden bağlanın.

Ağı unutun ve yeniden bağlanın. Yöntem #5: İşletim sisteminizin güncel olduğundan emin olun.

İşletim sisteminizin güncel olduğundan emin olun. Yöntem #6: Konum servislerini kapatın.

Konum servislerini kapatın. Yöntem #7: Ağ ayarlarınızı sıfırlayın.

Ağ ayarlarınızı sıfırlayın. Yöntem #8: Teknik servise danışın.

Yöntem #1: Telefonun Wi-Fi özelliğinin açık olduğundan emin olun:

Emin olun pek çok kullanıcı “Telefonum WiFi’ye bağlanmıyor” sorunu yaşamıyor, yalnızca Wi-Fi özelliğini açmayı unutuyor. Özellikle dışarıdan eve gelinen ilk birkaç saatte Wi-Fi özelliğini açmayı unutmak oldukça yaygındır. Ufak bir kontrol yapın ve Wi-Fi özelliğini açtığınızdan emin olun. “Telefonum WiFi’ye bağlanmıyor” sorunu yaşıyorsanız diğer yöntemlere göz atın.

Yöntem #2: Kablosuz ağ bağlantısı kapsamında olduğunuzdan emin olun:

“Telefonum WiFi’ye bağlanmıyor” sorunun en sık karşılaşılan nedenlerinden biri de kablosuz ağ kapsamının dışında olmaktır. Örneğin, modem salonda duruyorsa ve siz birkaç oda uzaktan akıllı telefonunuzla internete bağlanmaya çalışıyorsanız “Telefonum WiFi’ye bağlanmıyor” sorunu yaşamanız son derece normal. Bu sorunun önüne geçmek için bir Wi-Fi sinyal güçlendirici kullanabilirsiniz.

Yöntem #3: “Telefonum WiFi’ye bağlanmıyor” sorunu yaşayan cihazı yeniden başlatın:

Hangi elektronik ürünle hangi sorunu yaşıyor olursanız olun, kapatıp açmak etkili bir çözüm olacaktır. “Telefonum WiFi’ye bağlanmıyor” sorunu için önce Wi-Fi özelliğini kapatıp açın. Eğer sorun çözülmediyse cihazı yeniden başlatarak aynı ağa bağlanmayı deneyin. Çoğu zaman dolu önbellek gibi sorunlar “Telefonum WiFi’ye bağlanmıyor” benzeri sorunlara neden olabilir. Aynı zamanda sorun yaşadığınız ağın modemini yeniden başlatmak da etkili bir yöntemdir.

Yöntem #4: Ağı unutun ve yeniden bağlanın:

Bir nevi ağ bağlantısını yeniden başlatmak anlamına gelen ağı unutarak yeniden bağlanma yöntemi de “Telefonum WiFi’ye bağlanmıyor” sorunu için etkili bir çözümdür. Akıllı telefonunuzun ağ ayarları sayfasından sorun yaşadığınız ağı unut işlemini gerçekleştirin. Ağın şifresini girerek yeniden bağlandığınız zaman sorunun çözülmüş olduğunu göreceksiniz.

Yöntem #5: İşletim sisteminizin güncel olduğundan emin olun:

Üç sütun üstüne, kapkara haykıran puntolarla söylemek istiyoruz ki artık lütfen şu güncelleme meselesini çözelim. Güncel olmayan işletim sistemi de mobil uygulamalar da pek çok sorunun en büyük nedenidir. Güncel olmayan hiçbir cihaz sağlıklı çalışmaz. “Telefonum WiFi’ye bağlanmıyor” sorunu yaşıyorsanız akıllı telefonunuzu hatta mümkünse modeminizi de güncelleyin.

Yöntem #6: Konum servislerini kapatın:

Akıllı telefonların konum servisleri nokta atışı konum tespiti yapabilmek için Wi-Fi ağını kullanılır. Üzerine yoğunluk binen Wi-Fi ağı da haliyle “Telefonum WiFi’ye bağlanmıyor” sorunu yaratabilir. Konum servisini kapattıktan sonra sorun yaşadığınız ağa yeniden bağlanmayı deneyin. Sorun konum servisi kaynaklıysa “Telefonum WiFi’ye bağlanmıyor” sorunu çözülmüş olacak.

Yöntem #7: Ağ ayarlarınızı sıfırlayın:

Ağ ayarlarını sıfırlama yöntemi aslında “Telefonum WiFi’ye bağlanmıyor” sorunun çözümü için en etkili yöntemdir ancak bu işlem sonrası cihazınızda kayıtlı tüm Wi-Fi ağ bilgileri silineceği için radikal bir işlem olarak görülür. Marka ve modele göre değişiklik gösterse de ağ ayarları sıfırlama seçeneği genel olarak cihaz sıfırlama sayfasında bulunur. Bu işlemi yapmadan önce yeniden bağlanmak istediğiniz tüm ağların şifrelerini bildiğinizden emin olun.

Yöntem #8: Teknik servise danışın:

Yukarıdaki tüm yöntemler bağlanmak istediğini ağ ya da cihazın teknik özellikleri kaynaklı oluşan “Telefonum WiFi’ye bağlanmıyor” sorununun çözümü için uygulayabileceğiniz yöntemlerdir. Ancak sorun modemde ya da akıllı telefonunuzda olabilir. Örneğin, telefonun Wi-Fi sensörleri doğru çalışmıyor olabilir. Bu nedenle hem modemin hem de akıllı telefonunuzun yetkili teknik servisine danışarak sorunu bildirin. Modemde ve akıllı telefonda yapılacak bir inceleme sonunda eğer varsa sorun tespit edilir ve bir şekilde çözülür.

“Telefonum WiFi’ye bağlanmıyor” sorunu yaşayan Android ve iOS işletim sistemine sahip akıllı telefon kullanıcılarının uygulayabilecekleri bazı çözüm yöntemlerini anlattık. Tecrübeli olmadığınız yöntemleri uygulamadan önce mutlaka bir uzmandan tavsiye almayı unutmayın.