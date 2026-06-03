Renault’nun Haziran 2026 fiyat listesi yayımlandı. Markanın güncel listesinde Yeni Clio, R5 E-Tech Elektrikli, Duster, Megane Sedan, Austral, Scenic E-Tech Elektrikli ve Rafale gibi modeller yer alıyor.

Renault, Haziran 2026 dönemi için geçerli olacak güncel binek araç fiyat listesini paylaştı. Açıklanan listede markanın benzinli, LPG’li, hibrit ve tamamen elektrikli modelleri bir arada yer alıyor. Yeni Clio tarafındaki kampanyalı fiyat, listenin öne çıkan başlıklarından biri oldu.

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Bu içerikte Renault’nun Haziran 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini, kampanyalı fiyatları ve paylaşılan opsiyon bedellerini inceliyoruz. İlk olarak markanın tavsiye edilen anahtar teslim başlangıç fiyatlarına bakalım.

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Renault fiyat listesi - Haziran 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Haziran 2026) Kampanyalı Fiyatı Yeni Clio 1.830.000 TL 1.765.000 TL R5 E-Tech Elektrikli 1.886.000 TL - Clio 1.750.000 TL - Captur 2.156.000 TL - Duster 1.865.000 TL - Megane E-Tech Elektrikli 2.273.000 TL - Megane Sedan 1.791.000 TL - Austral 2.699.000 TL - Scenic E-Tech Elektrikli 3.490.000 TL - Rafale 3.748.000 TL -

Yeni Clio fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Benzinli evolution plus TCe EDC 115 hp 1.830.000 TL 1.765.000 TL Benzinli esprit alpine TCe EDC 115 hp 2.035.000 TL -

Yeni Clio, Renault’nun şehir otomobili sınıfındaki güncel temsilcisi olarak listede benzinli motor ve EDC şanzıman seçeneğiyle yer alıyor. Evolution plus ve esprit alpine donanımlarıyla sunulan modelde, Haziran 2026 döneminde kampanyalı fiyatın yalnızca giriş versiyonunda paylaşılması dikkat çekiyor.

Yeni Clio opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 13.000 TL evolution plus Yedek Lastik 12.000 TL evolution plus Metalik Renk 13.000 TL esprit alpine Yedek Lastik 12.000 TL esprit alpine

R5 E-Tech Elektrikli fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Elektrikli Techno EV40 120 hp (2025) 1.886.000 TL - Elektrikli Techno EV52 150 hp (2025) 1.938.000 TL - Elektrikli Techno EV52 150 hp (2026) 2.101.000 TL -

R5 E-Tech Elektrikli, Renault’nun tamamen elektrikli ürün gamındaki kompakt seçeneklerinden biri olarak Haziran 2026 listesinde yer alıyor. Techno donanımıyla listelenen modelde farklı batarya ve güç seçenekleri bulunurken, 2025 ve 2026 model yılı fiyatları ayrı satırlarda gösteriliyor.

R5 E-Tech Elektrikli opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Çift Renk Tavan 13.000 TL Techno Harman Kardon Ses Sistemi 39.000 TL Techno Chrono Jant Tasarımı 12.000 TL Techno Özel Renk 39.000 TL Techno Kırmızı Tavan Çizgisi 8.000 TL Techno Altın Tavan Çizgisi 8.000 TL Techno Metalik Renk 19.000 TL Techno Gelişmiş Sürüş Paketi 27.000 TL Techno

Clio fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Benzinli evolution 1.0 TCe X-Tronic 90 hp 1.750.000 TL -

Clio, Renault’nun uzun süredir satışta olan kompakt hatchback modellerinden biri olarak fiyat listesinde yer almayı sürdürüyor. Haziran 2026 listesinde evolution donanımı ve X-Tronic şanzımanlı benzinli motor seçeneğiyle görünen model, sade versiyon yapısıyla dikkat çekiyor.

Clio opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 13.000 TL evolution Yedek Lastik 12.000 TL evolution

Captur fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Benzinli Mild Hybrid techno mild hybrid EDC 140 hp 2.156.000 TL -

Captur, Renault’nun kompakt SUV sınıfındaki modeli olarak yüksek sürüş pozisyonu ve şehir içi kullanıma uygun yapısıyla öne çıkıyor. Haziran 2026 listesinde mild hybrid motor ve EDC şanzıman kombinasyonuyla yer alan model, tek donanım seçeneğiyle sunuluyor.

Captur opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 15.000 TL techno Yedek Lastik (hacim kazanımlı) 14.000 TL techno

Duster fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat LPG evolution Eco-G 120 hp 1.865.000 TL - Benzinli evolution Turbo TCe EDC 145 hp 2.010.000 TL - Hibrit/LPG evolution hybrid 4x4 LPG 150 hp 2.805.000 TL - Benzinli techno Turbo TCe EDC 145 hp 2.080.000 TL - Hibrit techno Full hybrid E-Tech 160 hp 2.570.000 TL - Hibrit/LPG techno hybrid 4x4 LPG 150 hp 2.840.000 TL -

Duster, Renault ürün gamında farklı motor seçenekleriyle en geniş versiyon çeşitliliğine sahip modellerden biri olarak konumlanıyor. LPG, benzinli ve hibrit seçeneklerle listelenen model, hem şehir içi kullanım hem de daha çok yönlü sürüş beklentileri için alternatifler sunuyor.

Duster opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 15.000 TL evolution Yedek Lastik 14.000 TL evolution Modüler Tavan Barı 7.000 TL evolution Sis Farı 3.500 TL evolution Ön ve yan park sensörü 10.000 TL techno Multiview kamera 28.000 TL techno Kör nokta uyarı sistemi 20.000 TL techno Metalik Renk 15.000 TL techno 18'' Elmas Kesim Alüminyum Jant 32.000 TL techno 18'' Yarı Elmas Kesim Alüminyum Jant 32.000 TL techno Yedek Lastik 14.000 TL techno

Megane E-Tech Elektrikli fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Elektrikli Techno EV60 220 hp (2025) 2.273.000 TL - Elektrikli Techno EV60 220 hp (2026) 2.386.000 TL - Elektrikli Esprit Alpine EV60 220 hp (2026) 2.486.000 TL -

Megane E-Tech Elektrikli, Renault’nun elektrikli kompakt modeli olarak markanın elektrikli dönüşümünde önemli bir yerde duruyor. Haziran 2026 listesinde Techno ve Esprit Alpine donanımlarıyla yer alan modelde, 2025 ve 2026 model yılı fiyatları birlikte paylaşılmış durumda.

Megane E-Tech Elektrikli opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Çift Renk Tavan 12.000 TL Techno Koltuk Isıtma Paketi 23.000 TL Techno Metalik Renk 13.000 TL Techno Isıtmalı Direksiyon 7.000 TL Techno 20'' Elmas Kesim Alüminyum Alaşım Jantlar 23.000 TL Techno Çift Renk Tavan 12.000 TL Esprit Alpine Özel Renk 13.000 TL Esprit Alpine Metalik Renk 13.000 TL Esprit Alpine

Megane Sedan fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Benzinli Touch 1.3 TCe 140 bg 1.791.000 TL - Benzinli Touch 1.3 TCe EDC 140 bg 2.160.000 TL - Benzinli Icon 1.3 TCe EDC 140 bg 2.325.000 TL - Dizel Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 2.699.000 TL -

Megane Sedan, Renault’nun sedan gövde tipindeki temsilcisi olarak aile kullanımı, günlük ulaşım ve filo tercihleri için listede yer alıyor. Benzinli ve dizel motor seçenekleri bulunan modelde manuel ve EDC şanzımanlı versiyonlar farklı fiyat seviyeleriyle sunuluyor.

Megane Sedan opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 15.000 TL Touch Yedek Lastik 16.000 TL Touch Elektrikli Açılır Panoramik Cam Tavan 115.000 TL Icon Eller Serbest Bagaj Kapağı 10.000 TL Icon Adaptif Cruise Control (Stop&Go) 30.000 TL Icon Metalik Renk 15.000 TL Icon Yedek Lastik 16.000 TL Icon Ekran Paketi 21.000 TL Icon Isıtmalı sürücü ve yolcu koltukları 17.000 TL Icon 18" Elmas Kesim Alüminyum Alaşımlı Jantlar 42.000 TL Icon

Austral fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Benzinli Mild Hybrid techno mild hybrid 150 hp auto 2.699.000 TL - Benzinli Mild Hybrid esprit alpine mild hybrid 150 hp auto 3.130.000 TL -

Austral, Renault’nun SUV ürün gamındaki daha üst konumlu seçeneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Mild hybrid motor yapısı ve otomatik şanzımanla listelenen model, techno ve esprit alpine donanımlarıyla konfor, donanım ve tasarım beklentilerini birlikte karşılamayı hedefliyor.

Austral opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Panoramik Cam Tavan 65.000 TL techno Metalik Renk 17.500 TL techno Yedek Lastik Paketi 21.500 TL techno Çift Renk Tavan 38.000 TL esprit alpine Gelişmiş Park Paketi 61.000 TL esprit alpine Metalik Renk 17.500 TL esprit alpine Harman Kardon Premium Ses Sistemi 69.000 TL esprit alpine Yedek Lastik Paketi 21.500 TL esprit alpine

Scenic E-Tech Elektrikli fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Elektrikli Esprit Alpine EV87 220 hp 3.490.000 TL -

Scenic E-Tech Elektrikli, Renault’nun tamamen elektrikli aile otomobili yaklaşımını SUV formuyla birleştiren modeli olarak listede yer alıyor. Haziran 2026 fiyat listesinde Esprit Alpine donanımıyla görünen araç, elektrikli motorlu geniş kullanım alanı arayanlara hitap ediyor.

Scenic E-Tech Elektrikli opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 15.000 TL Esprit Alpine Çift Renk Tavan 16.500 TL Esprit Alpine

Rafale fiyatları - Haziran 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Hibrit esprit alpine full hybrid E-Tech 200 hp 3.748.000 TL -

Rafale, Renault’nun hibrit motorlu üst segment SUV seçeneklerinden biri olarak Haziran 2026 listesinde yer alıyor. Esprit alpine donanımı ve full hybrid E-Tech motoruyla sunulan model, tasarım odaklı gövde yapısı ve üst donanım seviyesiyle ürün gamının dikkat çeken modellerinden biri oluyor.

Rafale opsiyon fiyatları - Haziran 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 21.000 TL Esprit Alpine

Kaynak: Renault Türkiye