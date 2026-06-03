Renault, Haziran 2026 dönemi için geçerli olacak güncel binek araç fiyat listesini paylaştı. Açıklanan listede markanın benzinli, LPG’li, hibrit ve tamamen elektrikli modelleri bir arada yer alıyor. Yeni Clio tarafındaki kampanyalı fiyat, listenin öne çıkan başlıklarından biri oldu.
Bu içerikte Renault’nun Haziran 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini, kampanyalı fiyatları ve paylaşılan opsiyon bedellerini inceliyoruz. İlk olarak markanın tavsiye edilen anahtar teslim başlangıç fiyatlarına bakalım.
İçerikten Görseller
Renault fiyat listesi - Haziran 2026
|Model İsmi
|Güncel Fiyatı (Haziran 2026)
|Kampanyalı Fiyatı
|Yeni Clio
|1.830.000 TL
|1.765.000 TL
|R5 E-Tech Elektrikli
|1.886.000 TL
|-
|Clio
|1.750.000 TL
|-
|Captur
|2.156.000 TL
|-
|Duster
|1.865.000 TL
|-
|Megane E-Tech Elektrikli
|2.273.000 TL
|-
|Megane Sedan
|1.791.000 TL
|-
|Austral
|2.699.000 TL
|-
|Scenic E-Tech Elektrikli
|3.490.000 TL
|-
|Rafale
|3.748.000 TL
|-
Yeni Clio fiyatları - Haziran 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|Benzinli
|evolution plus TCe EDC 115 hp
|1.830.000 TL
|1.765.000 TL
|Benzinli
|esprit alpine TCe EDC 115 hp
|2.035.000 TL
|-
Yeni Clio, Renault’nun şehir otomobili sınıfındaki güncel temsilcisi olarak listede benzinli motor ve EDC şanzıman seçeneğiyle yer alıyor. Evolution plus ve esprit alpine donanımlarıyla sunulan modelde, Haziran 2026 döneminde kampanyalı fiyatın yalnızca giriş versiyonunda paylaşılması dikkat çekiyor.
Yeni Clio opsiyon fiyatları - Haziran 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|13.000 TL
|evolution plus
|Yedek Lastik
|12.000 TL
|evolution plus
|Metalik Renk
|13.000 TL
|esprit alpine
|Yedek Lastik
|12.000 TL
|esprit alpine
R5 E-Tech Elektrikli fiyatları - Haziran 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|Elektrikli
|Techno EV40 120 hp (2025)
|1.886.000 TL
|-
|Elektrikli
|Techno EV52 150 hp (2025)
|1.938.000 TL
|-
|Elektrikli
|Techno EV52 150 hp (2026)
|2.101.000 TL
|-
R5 E-Tech Elektrikli, Renault’nun tamamen elektrikli ürün gamındaki kompakt seçeneklerinden biri olarak Haziran 2026 listesinde yer alıyor. Techno donanımıyla listelenen modelde farklı batarya ve güç seçenekleri bulunurken, 2025 ve 2026 model yılı fiyatları ayrı satırlarda gösteriliyor.
R5 E-Tech Elektrikli opsiyon fiyatları - Haziran 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Çift Renk Tavan
|13.000 TL
|Techno
|Harman Kardon Ses Sistemi
|39.000 TL
|Techno
|Chrono Jant Tasarımı
|12.000 TL
|Techno
|Özel Renk
|39.000 TL
|Techno
|Kırmızı Tavan Çizgisi
|8.000 TL
|Techno
|Altın Tavan Çizgisi
|8.000 TL
|Techno
|Metalik Renk
|19.000 TL
|Techno
|Gelişmiş Sürüş Paketi
|27.000 TL
|Techno
Clio fiyatları - Haziran 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|Benzinli
|evolution 1.0 TCe X-Tronic 90 hp
|1.750.000 TL
|-
Clio, Renault’nun uzun süredir satışta olan kompakt hatchback modellerinden biri olarak fiyat listesinde yer almayı sürdürüyor. Haziran 2026 listesinde evolution donanımı ve X-Tronic şanzımanlı benzinli motor seçeneğiyle görünen model, sade versiyon yapısıyla dikkat çekiyor.
Clio opsiyon fiyatları - Haziran 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|13.000 TL
|evolution
|Yedek Lastik
|12.000 TL
|evolution
Captur fiyatları - Haziran 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|Benzinli Mild Hybrid
|techno mild hybrid EDC 140 hp
|2.156.000 TL
|-
Captur, Renault’nun kompakt SUV sınıfındaki modeli olarak yüksek sürüş pozisyonu ve şehir içi kullanıma uygun yapısıyla öne çıkıyor. Haziran 2026 listesinde mild hybrid motor ve EDC şanzıman kombinasyonuyla yer alan model, tek donanım seçeneğiyle sunuluyor.
Captur opsiyon fiyatları - Haziran 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|15.000 TL
|techno
|Yedek Lastik (hacim kazanımlı)
|14.000 TL
|techno
Duster fiyatları - Haziran 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|LPG
|evolution Eco-G 120 hp
|1.865.000 TL
|-
|Benzinli
|evolution Turbo TCe EDC 145 hp
|2.010.000 TL
|-
|Hibrit/LPG
|evolution hybrid 4x4 LPG 150 hp
|2.805.000 TL
|-
|Benzinli
|techno Turbo TCe EDC 145 hp
|2.080.000 TL
|-
|Hibrit
|techno Full hybrid E-Tech 160 hp
|2.570.000 TL
|-
|Hibrit/LPG
|techno hybrid 4x4 LPG 150 hp
|2.840.000 TL
|-
Duster, Renault ürün gamında farklı motor seçenekleriyle en geniş versiyon çeşitliliğine sahip modellerden biri olarak konumlanıyor. LPG, benzinli ve hibrit seçeneklerle listelenen model, hem şehir içi kullanım hem de daha çok yönlü sürüş beklentileri için alternatifler sunuyor.
Duster opsiyon fiyatları - Haziran 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|15.000 TL
|evolution
|Yedek Lastik
|14.000 TL
|evolution
|Modüler Tavan Barı
|7.000 TL
|evolution
|Sis Farı
|3.500 TL
|evolution
|Ön ve yan park sensörü
|10.000 TL
|techno
|Multiview kamera
|28.000 TL
|techno
|Kör nokta uyarı sistemi
|20.000 TL
|techno
|Metalik Renk
|15.000 TL
|techno
|18'' Elmas Kesim Alüminyum Jant
|32.000 TL
|techno
|18'' Yarı Elmas Kesim Alüminyum Jant
|32.000 TL
|techno
|Yedek Lastik
|14.000 TL
|techno
Megane E-Tech Elektrikli fiyatları - Haziran 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|Elektrikli
|Techno EV60 220 hp (2025)
|2.273.000 TL
|-
|Elektrikli
|Techno EV60 220 hp (2026)
|2.386.000 TL
|-
|Elektrikli
|Esprit Alpine EV60 220 hp (2026)
|2.486.000 TL
|-
Megane E-Tech Elektrikli, Renault’nun elektrikli kompakt modeli olarak markanın elektrikli dönüşümünde önemli bir yerde duruyor. Haziran 2026 listesinde Techno ve Esprit Alpine donanımlarıyla yer alan modelde, 2025 ve 2026 model yılı fiyatları birlikte paylaşılmış durumda.
Megane E-Tech Elektrikli opsiyon fiyatları - Haziran 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Çift Renk Tavan
|12.000 TL
|Techno
|Koltuk Isıtma Paketi
|23.000 TL
|Techno
|Metalik Renk
|13.000 TL
|Techno
|Isıtmalı Direksiyon
|7.000 TL
|Techno
|20'' Elmas Kesim Alüminyum Alaşım Jantlar
|23.000 TL
|Techno
|Çift Renk Tavan
|12.000 TL
|Esprit Alpine
|Özel Renk
|13.000 TL
|Esprit Alpine
|Metalik Renk
|13.000 TL
|Esprit Alpine
Megane Sedan fiyatları - Haziran 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|Benzinli
|Touch 1.3 TCe 140 bg
|1.791.000 TL
|-
|Benzinli
|Touch 1.3 TCe EDC 140 bg
|2.160.000 TL
|-
|Benzinli
|Icon 1.3 TCe EDC 140 bg
|2.325.000 TL
|-
|Dizel
|Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg
|2.699.000 TL
|-
Megane Sedan, Renault’nun sedan gövde tipindeki temsilcisi olarak aile kullanımı, günlük ulaşım ve filo tercihleri için listede yer alıyor. Benzinli ve dizel motor seçenekleri bulunan modelde manuel ve EDC şanzımanlı versiyonlar farklı fiyat seviyeleriyle sunuluyor.
Megane Sedan opsiyon fiyatları - Haziran 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|15.000 TL
|Touch
|Yedek Lastik
|16.000 TL
|Touch
|Elektrikli Açılır Panoramik Cam Tavan
|115.000 TL
|Icon
|Eller Serbest Bagaj Kapağı
|10.000 TL
|Icon
|Adaptif Cruise Control (Stop&Go)
|30.000 TL
|Icon
|Metalik Renk
|15.000 TL
|Icon
|Yedek Lastik
|16.000 TL
|Icon
|Ekran Paketi
|21.000 TL
|Icon
|Isıtmalı sürücü ve yolcu koltukları
|17.000 TL
|Icon
|18" Elmas Kesim Alüminyum Alaşımlı Jantlar
|42.000 TL
|Icon
Austral fiyatları - Haziran 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|Benzinli Mild Hybrid
|techno mild hybrid 150 hp auto
|2.699.000 TL
|-
|Benzinli Mild Hybrid
|esprit alpine mild hybrid 150 hp auto
|3.130.000 TL
|-
Austral, Renault’nun SUV ürün gamındaki daha üst konumlu seçeneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Mild hybrid motor yapısı ve otomatik şanzımanla listelenen model, techno ve esprit alpine donanımlarıyla konfor, donanım ve tasarım beklentilerini birlikte karşılamayı hedefliyor.
Austral opsiyon fiyatları - Haziran 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Panoramik Cam Tavan
|65.000 TL
|techno
|Metalik Renk
|17.500 TL
|techno
|Yedek Lastik Paketi
|21.500 TL
|techno
|Çift Renk Tavan
|38.000 TL
|esprit alpine
|Gelişmiş Park Paketi
|61.000 TL
|esprit alpine
|Metalik Renk
|17.500 TL
|esprit alpine
|Harman Kardon Premium Ses Sistemi
|69.000 TL
|esprit alpine
|Yedek Lastik Paketi
|21.500 TL
|esprit alpine
Scenic E-Tech Elektrikli fiyatları - Haziran 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|Elektrikli
|Esprit Alpine EV87 220 hp
|3.490.000 TL
|-
Scenic E-Tech Elektrikli, Renault’nun tamamen elektrikli aile otomobili yaklaşımını SUV formuyla birleştiren modeli olarak listede yer alıyor. Haziran 2026 fiyat listesinde Esprit Alpine donanımıyla görünen araç, elektrikli motorlu geniş kullanım alanı arayanlara hitap ediyor.
Scenic E-Tech Elektrikli opsiyon fiyatları - Haziran 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|15.000 TL
|Esprit Alpine
|Çift Renk Tavan
|16.500 TL
|Esprit Alpine
Rafale fiyatları - Haziran 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|Hibrit
|esprit alpine full hybrid E-Tech 200 hp
|3.748.000 TL
|-
Rafale, Renault’nun hibrit motorlu üst segment SUV seçeneklerinden biri olarak Haziran 2026 listesinde yer alıyor. Esprit alpine donanımı ve full hybrid E-Tech motoruyla sunulan model, tasarım odaklı gövde yapısı ve üst donanım seviyesiyle ürün gamının dikkat çeken modellerinden biri oluyor.
Rafale opsiyon fiyatları - Haziran 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Metalik Renk
|21.000 TL
|Esprit Alpine
Kaynak: Renault Türkiye