Corona Virüs Nedeniyle Uçuş Yasağı Getirilen Ülkeler Güncel

Dünyayı kasıp kavuran Corona virüsü salgını nedeniyle pek çok ülke arasında uçuşlar geçici süreliğine durduruluyor. Daha salgının en başından bu yana sıkı önlemler alan Türkiye’nin de uçuşları yasakladığı ya da ertelediği pek çok ülke var.

Resmi olarak ülkemizde Corona virüsü vakasının görülmesinin ardından peş peşe alınan önlemler açıklandı. Bu önlemlerin bir parçası olarak bazı ülkeler ile Türkiye arasındaki uçuşlar durduruluyor.

İlk olarak İran ve Wuhan ile başlayan uçuşların durması sürecine dün 9 Avrupa ülkesi daha dahil olurken, bugün de Gürcistan ve Azerbaycan’a seyahat sınırlaması getirildi. Haliyle insanların aklında da hangi ülkeler için, ne kadar süreyle uçuş yasağı geldiği sorusu yer almaya başladı.

Uçuş yasağı ve seyahat kısıtlaması getirilen ülkeler

Pek çok ülke ile yapılan seferler geçici süreyle durdurulurken diğer ülkelere yapılacak gezilerin de zorunlu olmadıkça iptal edilmesi tavsiye ediliyor. Yani yolculuk yapmayı planladığınız ülke bu listede yoksa bile önceden araştırma yapmanız faydalı olacaktır.

Uçuş yasağı getirilen ya da seyahat kısıtlaması bulunan ülkeler ve uçuşların durdurulma süresi ise şu ana kadar şu şekilde oldu:

Çin Ana Karası seferleri - 1 Nisan 2020’ye kadar durdurma

İran seferleri - 1 Nisan 2020’ye kadar durdurma

Irak seferleri - 1 Nisan 2020’ye kadar durdurma

İtalya seferleri - 1 Nisan 2020’ye kadar durdurma

seferleri - 2020’ye kadar durdurma Güney Kore seferleri - 1 Nisan 2020’ye kadar durdurma

Nahçıvan - 1 Nisan 2020’ye kadar durdurma

Suudi Arabistan seferleri - Dammam ve Riyad seferlerine 1 Nisan 2020’ye kadar durdurma

Moğolistan seferleri - 11 Mart- 28 Mart 2020 arasındaki tüm Ulan Bator seferleri iptal edildi.

Almanya seferleri - 17 Nisan 2020’ye kadar durdurma

seferleri - 2020’ye kadar durdurma Fransa seferleri - 17 Nisan 2020’ye kadar durdurma

İspanya seferleri - 17 Nisan 2020’ye kadar durdurma

Avusturya seferleri - 17 Nisan 2020’ye kadar durdurma

Hollanda seferleri - 17 Nisan 2020’ye kadar durdurma

Belçika seferleri - 17 Nisan 2020’ye kadar durdurma

İsveç seferleri - 17 Nisan 2020’ye kadar durdurma

Norveç seferleri - 17 Nisan 2020’ye kadar durdurma

Danimarka seferleri - 17 Nisan 2020’ye kadar durdurma

Türkiye, uçuşları durduran tek ülke değil

Dünya üzerinde pek çok ülke şu anda birbirine yönelik olarak uçuş yasağı uyguluyor. Geçtiğimiz günlerde ABD de Avrupa Birliği üyesi ülkelerden gelecek uçuşların durdurulacağını belirtmişti.

Uçuşların en çok iptal edildiği ülkelerin başında ise tabii ki virüsün sıfır noktası olan Çin yer alıyor. Ülkemizde en son açıklanan rakamlara göre 5 kişide corona virüsü bulunuyor. Virüsün tedavisinin bulunması için çalışmalar sürüyor.