Corona Virüs Nedeniyle Uçuş Yasağı Getirilen Ülkeler Güncel

Resmi olarak ülkemizde Corona virüsü vakasının görülmesinin ardından peş peşe alınan önlemler açıklandı. Bu önlemlerin bir parçası olarak bazı ülkeler ile Türkiye arasındaki uçuşlar durduruluyor.
İlk olarak İran ve Wuhan ile başlayan uçuşların durması sürecine dün 9 Avrupa ülkesi daha dahil olurken, bugün de Gürcistan ve Azerbaycan’a seyahat sınırlaması getirildi. Haliyle insanların aklında da hangi ülkeler için, ne kadar süreyle uçuş yasağı geldiği sorusu yer almaya başladı.
Uçuş yasağı ve seyahat kısıtlaması getirilen ülkeler
Pek çok ülke ile yapılan seferler geçici süreyle durdurulurken diğer ülkelere yapılacak gezilerin de zorunlu olmadıkça iptal edilmesi tavsiye ediliyor. Yani yolculuk yapmayı planladığınız ülke bu listede yoksa bile önceden araştırma yapmanız faydalı olacaktır.
Uçuş yasağı getirilen ya da seyahat kısıtlaması bulunan ülkeler ve uçuşların durdurulma süresi ise şu ana kadar şu şekilde oldu:
- Çin Ana Karası seferleri - 1 Nisan 2020’ye kadar durdurma
- İran seferleri - 1 Nisan 2020’ye kadar durdurma
- Irak seferleri - 1 Nisan 2020’ye kadar durdurma
- İtalya seferleri - 1 Nisan 2020’ye kadar durdurma
- Güney Kore seferleri - 1 Nisan 2020’ye kadar durdurma
- Nahçıvan - 1 Nisan 2020’ye kadar durdurma
- Suudi Arabistan seferleri - Dammam ve Riyad seferlerine 1 Nisan 2020’ye kadar durdurma
- Moğolistan seferleri - 11 Mart- 28 Mart 2020 arasındaki tüm Ulan Bator seferleri iptal edildi.
- Almanya seferleri - 17 Nisan 2020’ye kadar durdurma
- Fransa seferleri - 17 Nisan 2020’ye kadar durdurma
- İspanya seferleri - 17 Nisan 2020’ye kadar durdurma
- Avusturya seferleri - 17 Nisan 2020’ye kadar durdurma
- Hollanda seferleri - 17 Nisan 2020’ye kadar durdurma
- Belçika seferleri - 17 Nisan 2020’ye kadar durdurma
- İsveç seferleri - 17 Nisan 2020’ye kadar durdurma
- Norveç seferleri - 17 Nisan 2020’ye kadar durdurma
- Danimarka seferleri - 17 Nisan 2020’ye kadar durdurma
Türkiye, uçuşları durduran tek ülke değil
Dünya üzerinde pek çok ülke şu anda birbirine yönelik olarak uçuş yasağı uyguluyor. Geçtiğimiz günlerde ABD de Avrupa Birliği üyesi ülkelerden gelecek uçuşların durdurulacağını belirtmişti.
Uçuşların en çok iptal edildiği ülkelerin başında ise tabii ki virüsün sıfır noktası olan Çin yer alıyor. Ülkemizde en son açıklanan rakamlara göre 5 kişide corona virüsü bulunuyor. Virüsün tedavisinin bulunması için çalışmalar sürüyor.