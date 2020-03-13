İspanya, Corona Virüsü Salgını Nedeniyle OHAL İlan Etti

İspanya hükûmeti, bir günde 1.063 Corona virüsü vakasının görülmesi üzerine 15 gün süreyle olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı. İspanya'da Corona virüsü nedeniyle ölü sayısı 120'ye, virüsün bulaştığı hasta sayısı da 4.200'e çıktı.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan ve şu ana kadar 5.065 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan ölümcül Corona virüsü (COVID-19) salgını Avrupa'da panik yaratmaya devam ediyor. İtalya'da çok sayıda kentin karantina altına alınmasının ardından İspanya hükûmeti de 15 gün süreyle olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı.

AA'da yer alan habere göre İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip Corona virüsü teşhisi konulan kişilerde ölü sayısının 120'ye, virüsün bulaştığı hasta sayısının da 4.200'e çıktığını duyurdu. COVID-19 salgınıyla ilgili bilgileri güncelleyen bakanlık, dün akşam 86 olan ölü sayısının 120'ye çıktığını açıkladı. Yalnızca bugün görülen vaka sayısıysa 1.063. İspanya'da virüsün yaygın görüldüğü başkent Madrid'de ölü sayısının 64, vaka sayısının da 2.078 olduğu ifade edildi.

Mahkemeler de ertelendi:

Okul ve üniversitelerde eğitime ara verilmesinin yanı sıra müze, tiyatro ve sosyal merkezlerin kapatıldığı Madrid'deki tüm bar ve restoranların da yarından itibaren kapalı tutulması kararı alındı. Ayrıca Madrid'deki Ulusal Mahkeme tüm duruşmaların ertelendiğini duyurdu.

1.063 yeni vakanın yanı sıra son 1 günde 53 kişi de yaşamını yitirirken İspanya, İtalya'nın ardından Avrupa'da salgın nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ülke oldu. Alınan olağanüstü hal kararının ilk aşamasının 'alarm durumu' olduğu ve 15 gün süreceği belirtiliyor. Bu süre içerisinde hükûmet, insanların hareketini kısıtlama ve toplu tahliyeler gibi önlemler alabilme yetkisine sahip.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, önümüzdeki haftanın başında İspanya'daki vaka sayısının 10.000'i geçmesini beklediklerini kaydetti. Ulusa sesleniş konuşması yapan Sanchez, Corona virüsüyle mücadelede tüm yurttaşlara görev düştüğünü de ekledi. İbiza ve Mallorca gibi turistik bölgelerdeki spor tesisleri gibi sosyal tesisler kapatılırken benzer önlemler Madrid ve Barcelona gibi dünyaca ünlü metropollerde de uygulanıyor. Madrid'de yarın itibarıyla yalnızca süper marketler ve eczaneler açık olacak.

İspanya'daki salgının esas olarak Madrid ve Bask bölgesinde görüldüğü belirtiliyor. Tüm okullar ve üniversiteler tatil edilirken kentteki toplu taşıma araçları günlük olarak dezenfekte ediliyor.