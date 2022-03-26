Ukrayna hükümeti, Rusya’nın güçlü ordusuyla başa çıkabilmek ve kendi ordusunda fon oluşturabilmek adına savaşın önemli anlarını birer NFT’ye dönüştürüp satmaya başladı.

Rusya-Ukrayna savaşında kaynaklar ve askeri güç bakımından Rusya’nın güçlü taraf olduğu bilinen bir şey. Bu nedenle Ukrayna hükümeti, geri kalmamak ve savaş fonu oluşturabilmek adına teknolojinin getirilerinden yararlanmaya karar verdi.

Ukrayna hükümeti, Rusya-Ukrayna savaşının ‘zaman akışını’ birer NFT olarak satmaya karar verdi. Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı Mykhailo Fedorov, NFT koleksiyonunu Twitter hesabından duyurdu ve Rusya’nın Ukrayna’yı yok etmek için tankları kullanmasına karşın onların ‘devrimci blok zinciri teknolojisine’ güvendiklerini belirtti.

NFT’lerden elde edilen gelirler, Ukrayna ordusunu ve sivillerini desteklemek için kullanılacak

Savaşın kırılma noktası olan anlardan oluşan NFT’lerin satışından elde edilen gelirlerin tamamı, Ukrayna'nın ordusunu ve sivillerini desteklemek için Dijital Dönüşüm Bakanlığı'nca bir fon oluşturmak için kullanılacak.

“Meta Tarihi: Savaş Müzesi” başlıklı NFT koleksiyonundaki eserler, savaşın önemli anları hakkındaki bir haberle ve bir sanatçının illüstrasyonuyla ilişkilendiriliyor. Şu anda Şubat ayının sonundaki, savaşın ilk üç gününü kapsayan toplam 54 NFT listelenmiş durumda ve ilki önümüzdeki hafta başında satışa çıkıyor. NFT’ler Fair.xyz isimli NFT satış platformu üzerinden satılacak.

Kripto para birimleri, savaşın her iki tarafında da büyük rol oynadı ancak özellikle Ukrayna bunu bankaları ve yerel para birimi sınırlamalarını atlamak ve ayrıca bağış talep etmek için kullandı. Ukrayna hükümeti, ilk üç hafta içinde kripto para birimlerinden 54 milyon dolar topladığını açıklamıştı.

İşte Rusya-Ukrayna savaşına dair yapılan NFT'lerden bazıları