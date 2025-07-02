TOSFED'in gerçekleştirdiği etkinlik kapsamında, 5-6 Temmuz tarihlerinde otomobilinizi İstanbul Park'ta sürebileceksiniz. İşte etkinliğin ücretleri!

Dünya standartlarındaki yarış pistimiz İstanbul Park'ta ilk kez kendi otomobillerinizi kullanarak yarışabileceksiniz. 2025 Türkiye Pist Şampiyonası kapsamında düzenlenecek bu etkinlik, TOSFED tarafından gerçekleştirilecek Track Day gününde yaşanacak.

2025 Türkiye Pist Şampiyonası'nda ilk ayak yarışlarının gerçekleşeceği İstanbul Park pistinde otomobilinizi alıp sürüş yapma ve yarışmak için gerekli bilet fiyatları ve seans süreleri açıklandı. 5-6 Temmuz'da İstanbul Park'ta düzenlenecek yarışlar super ve maxi olmak üzere ikiye ayrılacak. Bunların haricinde iki gün boyunca Track Day organizasyonu gerçekleşecek.

İstanbul Park'ta otomobil sürme fiyatları

5 Temmuz Cumartesi

Seans 1 : 10:30 - 11:00 | Süre : 20 dk | 2.500 TL

: 10:30 - 11:00 | : 20 dk | 2.500 TL Seans 2 : 11:30 - 12:00 | Süre : 20 dk | 2.500 TL

: 11:30 - 12:00 | : 20 dk | 2.500 TL Seans 3 : 12:30 - 13:00 | Süre : 20 dk | 3.950 TL

: 12:30 - 13:00 | : 20 dk | 3.950 TL Seans 4 : 13:30 - 14:00 | Süre : 20 dk | 3.950 TL

: 13:30 - 14:00 | : 20 dk | 3.950 TL Open Pit: 14:40 - 16:40 | Süre: 2 saat | 22.500 TL

6 Temmuz Pazar

Seans 1 : 10:30 - 11:00 | Süre : 20 dk | ₺2.500

: 10:30 - 11:00 | : 20 dk | ₺2.500 Seans 2 : 11:30 - 12:00 | Süre : 20 dk | ₺2.500

: 11:30 - 12:00 | : 20 dk | ₺2.500 Seans 3 : 12:30 - 13:00 | Süre : 20 dk | ₺3.950

: 12:30 - 13:00 | : 20 dk | ₺3.950 Seans 4 : 13:30 - 14:00 | Süre : 20 dk | ₺3.950

: 13:30 - 14:00 | : 20 dk | ₺3.950 Open Pit: 14:40 - 16:40 | Süre: 2 saat | ₺22.500

İstanbul Park otomobil sürme organizasyonu nasıl olacak?

5-6 Temmuz tarihlerinde katılabileceğiniz bu etkinlikte aracınızın performansını test edebileceksiniz. Eğer etkinlikte yarışmak istemezseniz, arkadaşlarınız ile beraber ücretsiz giriş yapabilirsiniz. Bunun dışında yer alan tüm seanslar için geçerli ücretleri ödemeniz gerekli.

Seyirciye açık ve ücretsiz olarak düzenlenecek olan etkinlikte 5 Temmuz Cumartesi saat 12.30’da serbest antrenmanlar başlarken, 13.45’te resmî antrenmanlar ve 15.00’da sıralama turları gerçekleşecek.

6 Temmuz Pazar günü ise saat 12.45’te resmî antrenmanların bitmesiyle 14.00’da ilk yarışlar, 17.00’de de ikinci yarışlar gerçekleşecek ve organizasyon 19.00’daki ödül töreni ile sona erecek.