Çin'de düzenlenen bir etkinlikte insanlar ile insansı robotlar koşu yarışı yaptı. 21 kilometrelik parkuru tamamlayamayan robotlar da oldu. Peki insanlar mı insansı robotlar mı kazandı?

İnsansı robot teknolojilerinde bambaşka bir seviyeye ulaşan Çin'de dikkat çeken bir etkinlik gerçekleştirildi. Bu etkinlikte insanlar ile insansı robotlar, 21 kilometrelik bir parkurda koşu yarışı yaptılar. 21 insansı robot ile onlarca insan, oldukça eğlenceli anlar yaşanmasına neden oldular.

Yerel haber kaynaklarının açıklamalarına göre etkinliğe katılan robotlar, şirketlerin kendi modellerinden oluşuyordu. Kimisi oldukça küçük, kimisi normal bir insan boyutundaydı. Gerçekleştirilen etkinlik, robotların geldiği son noktayı gözler önüne sermesi açısından dikkat çekiciydi.

Peki robotlar mı yoksa insanlar mı kazandı?

İnsansı robotlar çok gelişmiş olsalar da henüz bizler kadar işlevsel değiller. Zira 21 kilometrelik koşu yarışının kazananı, pisti 1 saatin biraz daha üzerinde tamamlayan bir kişiydi. En hızlı insansı robot ise bu parkuru 2 saat 40 dakika içerisinde tamamlamıştı. Kimi robotlar parkuru hiçbir şekilde tamamlayamazken kimileri düştü, kimileri ise tökezlemesine rağmen bir şekilde koşmaya devam etti. Düşen robotlar arasında kendi kendine kalkanlar da vardı insan yardımına ihtiyaç duyanlar da...

Robotlar arasında en iyi performansı gösteren Tiangong Ultra'nın geliştiricisi, Reuters'a konuştu. "Övünmek gibi olmasın ama Batı'daki hiçbir robotik firmasının Tiangong'un spor başarılarına erişemediğini düşünüyorum." ifadesini kullanan yetkili, Boston Dynamics ve Tesla gibi firmalara gönderme yaptı.

İnsanlar ile insansı robotların koşu yarışından paylaşılan görüntüler için: