Geçtiğimiz gün İstanbul’da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından en çok konuşulan konulardan birisi telefon operatörlerinin hizmet aksamaları oldu. Deprem sonrası uzun süreler boyunca cep telefonlarıyla iletişime geçmek mümkün olmadı ve hatlar maalesef kilitlendi. Peki, bu durum normal mi, günümüz teknolojisinde böyle bir durum nasıl meydana geldi?

Ülkemizin mobil iletişim teknolojilerinde üç farklı teknoloji kullanılıyor. Bunlar sırasıyla 2G, 3G ve 4.5G teknolojileri. 2G ve 3G artık çağın gerisinde kalsalar da, ses aktarmak için hâlâ yeterli işleve sahipler. 4.5G teknolojisi ise çoğunlukla veri aktarımı için operatörler tarafından tercih ediliyor.

Mobil iletişim operatörleri, sahip olduğu frekansların yarısını 4.5G ile data aktarımına ayırırken, diğer yarısını da 2G ve 3G’ye ayırıyor. 5,8’lik İstanbul depreminin ardından meydana gelen durum da buna bağlı olarak, kullanılan teknoloji ve baz istasyonu kapasitesiyle ilgili. Baz istasyonlarının bir kapasitesi var ve bu kapasiteler, 2G teknolojisini kullanan bir istasyon için aynı anda 60 arama iken, 3G teknolojisi kullanan bir baz istasyonunda aynı anda 120 arama.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) İl Bazında Haberleşme Sektörü 2018 Yılı Raporu’nda yer alan verilere göre sadece İstanbul’daki mobil abonelerinin sayısı 21.9 milyonu buluyor. Ulaştırma Bakanlığı’nın geçen yıl açıkladığı rakamlara göre ise Türkiye genelinde 181 bin 972 olan toplam baz istasyonlarının 46 bin 46’sı İstanbul’da hizmet veriyor.

İstanbul’da aynı anda her 10 kişiden sadece 1’i telefonla görüşebiliyor

Bu baz istasyonlarının yarısı sadece ses trafiğine hizmet ediyor. 2G ve 3G teknolojisini kullanan baz istasyonlarının ortalama aynı anda konuşma sayısını alacak olursak ise bu sadece 80 görüşme yapıyor. Bu rakamı baz istasyonlarına dağıttığımızda ise İstanbul’da aynı anda toplam 1 milyon 840 bin kişi görüşme yapabiliyor. İstanbul’un nüfusu göz önüne alındığında bu sayının oldukça yetersiz olduğu çok açık. İstanbulluların sadece 10’da 1’i aynı anda sesli görüşme yapabiliyor. Deprem gibi tüm insanları ilgilendiren ve iletişimin oldukça önemli olduğu durumlarda bu sayının arttırılması büyük önem arz ediyor.

5G teknolojisi çözüm olacak

Bu durumun çözümlerinden en etkilisi yeni teknolojiler kullanmak. Yüksek hızda interneti getiren 5G teknolojisi ile tüm ses trafiği de internete taşınıyor. Bu da aynı anda tek bir baz istasyonu üzerinden bile milyonlarca insanın konuşabileceği bir kapasite anlamına geliyor.