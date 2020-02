Elazığ Depremindeki Paniği Gösteren Yeni Görüntüler

24 Ocak'ta yaşanan Elazığ depreminden yeni görüntüler ortaya çıktı. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden elde edilen görüntülerde, vatandaşların deprem anında yaşadığı panik ve sarsıntının şiddeti, tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriliyor.

24 Ocak 2020 tarihinde Türkiye, deprem gerçeğiyle bir kez daha acı bir şekilde yüzleşti. Saat 20:58 sularında Elazığ'da gerçekleşen ve 40'tan fazla vatandaşımızın hayatına mal olan 6.8'lik deprem, tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı. Onlarca binanın ağır hasar gördüğü, bazı binaların ise yerle bir olduğu depremin ardından pek çok vatandaş, çadırlarda yaşamaya devam ediyor.

Türkiye, coğrafi koşulları sebebiyle depreme her an hazırlıklı olmalı. Ancak Elazığ'da gerçekleşen 6.8'lik deprem bir kez daha gösterdi ki Türkiye, yaşanan onca acıya rağmen hala depreme hazır değil. Üstelik, vatandaşlar da deprem konusunda yeteri kadar bilgi sahibi değiller. Zira şimdi paylaşacağımız görüntüler, aslında deprem anında yapılmaması gereken her şeyi yaptığımızı ortaya koyuyor.

Bugün itibarıyla ortaya çıkan görüntüler, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden geldi. Deprem gerçekleşmeye başladığı anda insanlar, büyük bir kontrolsüzlük içerisinde kaçmaya çalışıyorlar. Üstelik bu kaçma girişimi sırasında pek çok vatandaşın neredeyse yürüyemediği de görülüyor. Ortaya çıkan görüntüler, sarsıntının ne kadar şiddetli olduğunu da açıkça gözler önüne seriyor.

Sizlerle az sonra paylaşacağımız görüntülerin en dikkat çekici yanı, hastanenin önündeki güvenlik kameralarından elde edilenler. Bu bölümde kadraj içerisinde bulunan ambulans ve diğer araçların ne kadar büyük bir şiddetle sallandığını göreceksiniz. Başka bir kesitte ise depreme yakalanan insanların ayakta durabilmek için hastanenin kolonlarına sarıldıklarını görüyoruz.

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, 6.8'lik depremi böyle hissetti