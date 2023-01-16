İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki 'taksi krizini' bir nebze olsa çözmesi hedeflenen yeni taksilerini tanıttı. Toplam 2.135 adet taksinin nisan ayı sonuna kadar hizmete sunulması planlanıyor.

İstanbul'daki taksi tartışması aylardır sürmeye devam ederken bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden sorunların çözümüne yönelik yeni bir adım geldi. Belediye, İstanbullulara hizmet edecek yeni taksilerini tanıttı.

Belediye'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda taksilerin özellikleri de paylaşıldı. Şubat ayında hizmete başlayacak taksilerin prototipi şu şekilde gösterildi:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin paylaşımı:

Belediye'nin yaptığı açıklamaya göre yeni 2.125 adet taksi, şubat ayından itibaren hizmete sunulmaya başlayacak. İstenilen sayıya ulaşmak için hedeflenen tarih ise nisan ayı sonu.

Araçlar, 8+1 kişilik düzende olacak ve engelli rampasına da ev sahipliği yapacak. Ayrıca şoför ve yolcu arasında güvenlik bölmesi bulunacak ve bas konuş sistemi ile iletişim kurulacak.