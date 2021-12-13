İsviçre Bankası UBS, bundan sonra Türk lirası ile ilgili değerlendirme raporu oluşturmayacağını açıkladı. Bankanın böyle bir karar almasının nedeni ise tam olarak açıklanmadı.

Dünyanın en büyük menkul kıymetler yöneticilerinden bir tanesi olan İsviçre Bankası UBS, Türk lirası ile ilgili çok konuşulacak bir karar aldığını duyurdu. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, bundan sonra Türk lirası ile ilgili herhangi bir rapor yayınlanmayacağı ifade edildi. Peki UBS, neden böyle bir karar aldı?

Konuyla ilgili açıklamalar, UBS Analisti Tilmann Kolb tarafından yapıldı. Bugüne dek yayınladıkları Türk lirası raporlarıyla ilgili de konuşan analist, bu raporlara da itimat edilmemesi gerektiğini vurguladı. Bankanın böyle bir karar almasının nedeniyse tam olarak açıklanmadı.

Varsayımlarla gerçekler tutmuyor

Tilmann Kolb, kasım ayında Türk lirası ile ilgili bir rapor hazırlamıştı. Bu raporda, TL'nin daha fazla değer kaybedebileceği öngörüsünde bulunulmuştu. Kolb'a göre mevcut para politikalarımız, enflasyonla mücadelede yetersiz kalıyordu. Analist, politika yapıcıların bu duruma tepki göstereceğini düşünüyor, bu düşünceye göre de varsayımlarda bulunuyordu. Ancak varsayımlarla gerçekler arasında dağlar kadar fark oluşmuş durumda.

UBS analisti, hazırladığı raporda "Mevcut tahminlerimiz politika yapıcıların para birimindeki değer kaybına tepki vereceği varsayımına dayalı. Buna karşın mevcut politikaya bağlılığı devam ettirebilir. Bu da daha fazla değer kaybına neden olabilir.” ifadelerini kullanmıştı. Analiste göre dolar/TL paritesi, 2022'nin ilk çeyreğinde 10,20, 2022'nin sonunda ise 10,8'e ulaşacaktı. Ancak güncel rakamlar, bu durumdan çok uzak olduğumuzu gözler önüne serdi. 13 Aralık Pazartesi saat 12:27 itibarıyla 1 dolar, 14,49 liraya tekabül ediyor...