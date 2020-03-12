Corona Virüsten Korunmak İçin Alınan İlginç Yöntem

Corona virüsünün Çin'den sonra en çok görüldüğü ülke olan İtalya'da bir adam, insanları kendisinden uzak tutmak için aldığı bir yöntemle gündem oldu. İtalyan adam, insanlardan uzak durabilmek için kendisini dev yuvarlak bir plakaya bağladı.

Bundan üç ay önce ilk olarak Çin’de görülen ve dünya geneline kısa sürede yayılan ölümcül Corona virüsü, insanların kendi tedbirlerini almalarına neden oldu. Bazı insanlar tıbbi maskelerden, dezenfektanlardan yararlanarak ve ten temasından kaçınarak önlem alırken bazı önlemler oldukça absürt bir şekilde karşımıza çıktı.

Bugün de bir kişinin aldığı bir önlem, absürt önlemler arasına katıldı. Corona virüsünün en çok görüldüğü ülkelerden biri olan İtalya’da vatandaşlardan birisi virüsten korunmak için ilginç bir yöntemle karşımıza çıktı. İtalyan bir adam, insanlarla arasındaki mesafeyi korumak için dev bir plakaya başvurdu.

Corona virüsten korunmak için alınan ilginç yöntem:

Yukarıdaki resimde de görebildiğiniz üzere bahsi geçen İtalyan adam, insanlarla arasına bir koruma koymak için dev yuvarlak bir plakadan yardım aldı. Roma sokaklarında dolaşan adamı gören kişiler adamın görüntülerini sosyal medyada paylaşınca görüntüler hızla yayıldı.

İtalyan adamın aldığı bu ilginç önlem her ne kadar ilginç olsa da geçtiğimiz gün karşımıza bir örnek daha çıkmıştı. Geçmişte cosplayer’lık yapan Çinli bir adam, bebeğini korumak için Death Stranding’den ilham alarak oyunda bulunan kapsüle benzer bir kapsül hazırlayarak bebeğini içine koymuştu.

Günümüzde insanların ilginç önlemler almasına neden olan Corona virüsü, bugüne kadar açıklanan verilere göre dünya genelinde 127.863 kişide görüldü. Corona virüsüne yakalananların 4.718’i hayatını kaybederken bu kişilerden 68.310’u virüsten kurtulmayı başardı.

Ülkemizde iki gün önce yapılan açıklamaya göre yalnızca bir kişide görülen Corona virüsü, Çin’in ardından en çok İtalya’yı vurdu. İtalya’da teyit edilen rakamlara göre 12.462 kişide virüse rastlanılırken 827 kişi hayatını kaybetti. Virüsten kurtulmayı başaranların sayısıysa bugüne kadar 1.045 oldu.