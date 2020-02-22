İtalya'da Corona Virüsü Sebebiyle İlk Ölüm Gerçekleşti

Etkisini çoğunlukla Çin’de gösteren Corona virüsü, Çin dışında da can almaya devam ediyor. İtalya, virüs sebebiyle ülkedeki ilk ölümün gerçekleştiğini duyurdu. İtalya Başbakanı Conte, insanların endişe etmemesi gerektiğini söyledi.

Dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin’de ortaya çıkan ve resmi rakamlara göre 2.360 kişinin ölümüne sebep olan Corona virüsü, sadece Çin’de değil farklı ülkelerde de can almaya devam ediyor. Virüsün, yeni ve son kurbanı İtalya’dan oldu.

İtalya, Corona virüsünden gerçekleşen ilk ölümü resmen duyurdu. ANSA haber ajansına konuşan Veneto Bölgesel Başkanı Luca Zaia, 78 yaşındaki bir adamın hayatını kaybettiğini duyurdu. Çin’den elde edilen verilerde, virüsün daha çok yaşlılarda ve hastalarda ölüme sebep olduğu ortaya çıkarılmıştı.

Corona virüsü can almaya devam ediyor

Zaia, yaşlı adamın 10 gündür hastanede tedavi gördüğünü ve kuzey bölgesinde enfeksiyon kapan iki kişiden biri olduğunu dile getirdi. Avrupa Birliği’nin Brüksel’deki zirvesinden sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan İtalya Başbakanı Guiseppe Conte, ülkesinin virüsle mücadeleye hazırlıklı olduğunu ifade etti.

İnsanların endişe etmemesi gerektiğini söyleyen Conte, her şeyin kontrol altında olduğunu dile getirdi. Ülkenin Sağlık Bakanı Roberto Speranza ise kuzeyde yer alan Veneta bölgesindeki salgının önüne geçmek için yeni düzenlemeler üstünde çalıştıklarını ifade etti. Resmi rakamlara göre İtalya’daki Corona virüsü vakalarının sayısı 22’yi bulmuş durumda.

Corona virüsü, Çin dışında 31 ülkede ve Diamond Princess gemisinde görüldü. Virüs, bu 31 ülkede 13 kişinin hayatını alırken Diamond Princess gemisinde de iki kişinin ölümüne sebep oldu. Bu 31 ülke arasında komşumuz İran da bulunuyor. Resmi rakamlara göre İran’daki vaka sayısı 18, hayatını kaybeden kişi sayısıysa 4.