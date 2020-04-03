İtalya, Koronavirüsle Mücadelede Robotlardan Yardım Alıyor

Koronavirüsün en çok can aldığı ülke olan İtalya, sağlık çalışanlarını korumak için enfekte hastaların başına robotları koydu. Bu sayede sağlık çalışanları kişisel mesafelerini daha iyi koruyabiliyorlar.

181 ülkede 1 milyondan fazla insana yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) özellikle Avrupa ülkelerinde çok sayıda can almaya devam ediyor. Covid-19’un en çok can aldığı ülke olan İtalya, bu duruma karşı sağlık çalışanlarını korumak için yeni bir adım attı. İtalya’da koronavirüsün merkez üssü Lombardiya’nın özerk bölgesi Varez’deki Sircolo hastanesi, doktor ve hemşirelerin enfekte hastalara yaklaşmaması için özel robotlar kullanmaya başladı.

Reuters’ın yaptığı habere göre, Tommy isimli robot koronavirüse yakalanan hastalarının başında durarak onların hayati değerlerini kontrol ediyor. Takip ettiği bilgileri raporlayıp sağlık çalışanlarına yollayan robotlar, acil durumlarda hastaların doktorlara ulaşmasını da sağlıyor. Üzerinde bulunan dokunmatik ekranlar yardımıyla hastaların isteklerini doktor veya diğer sağlık çalışanlarına ileten robotlar, bu sayede hastanelerde kişisel mesafenin artmasını sağlıyor.

İtalya’da yapılan testlerde şu ana kadar 115.242 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunların 13.915 tanesi hayatını kaybetti. Ülke genelinde bu hastaları tedavi etmeye uğraşan 4 binden fazla sağlık çalışanının da koronavirüse yakalandığı, 66 doktorun ise öldüğü açıklandı.

Bu yeni robotlar, özellikle sağlık çalışanlarını korumuş olacak. Dünyanın doktor ve sağlık çalışanlarını çok daha iyi koruması gerekiyor. Bu sebeple robotlar, İtalya’daki doktorların bir nebze de olsa rahatlamasına yardımcı olacaktır.

Koronavirüs pandemisi, 3 - 4 ay gibi kısa bir sürede 1 milyon enfekte hastaya ulaştı. Virüsün dünya genelinde ne zaman zirve yapacağı şu an öngörülmüyor, o sebeple hepimizin mecbur kalmadıkça evden çıkmaması gerekiyor.