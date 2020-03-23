Tayland'dan Koronavirüse Karşı Ninja Robotlar

Tayland, koronavirüsüyle mücadelede robotları kullanmaya başladı. "Ninja robotlar", hastaların durumunu takip ederek doktor ve hemşirelerin daha sağlıklı ve rahat koşullarda çalışmalarını sağlıyor.

Tayland'daki bazı hastaneler, koronavirüs salgınıyla mücadele etmek için teknolojiden yardım alıyor. Hastanelerde sağlık çalışanlarının yükünü hafifletmek ve virüs kapma riskini azaltmak için ninja robotlar kullanılıyor.

Siyah renkli bu robotlar, ateşli hastaların iyileşme sürecini takip etmek için tasarlandı. Böylece ölümcül virüsün yayılmasını engelleyerek, doktorların ve hemşirelerin yükünü hafifletiyorlar. Robotlar, sağlık çalışanlarının hastayla aynı ortama girmeden iletişim kurmasını da sağlıyor.

Chulalongkorn Üniversitesi'nden Viboon Sangveraphunsiri, ninja robotların daha fazla çeşidini üreteceklerini açıkladı. Yeni robotlar, odaları dezenfekte etmek, hastalara yiyecek ve ilaç götürmek gibi görevlerde kullanılacak. Robotların Bangkok ve çevresindeki dört hastanede kullanıldığı ve bu hastanelerde enfeksiyon riskini önemli ölçüde azalttığı bildiriliyor.

Uzmanlar, koronavirüsle mücadelede sosyal mesafenin önemine dikkat çekse de, sağlık çalışanları tüm dünyada hayat kurtarmak için zorlu bir mücadele veriyor. Bu tarz robotlar, hastane çalışanlarını koruyup daha rahat ve sağlıklı koşullarda çalışmalarına destek verebilir.

Sangveraphunsiri ve mühendis ekibi bölgedeki 10 hastane için daha fazla robot yapmayı planlıyor. Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, şimdiye kadar Tayland'da COVID-19 nedeniyle sadece 1 kişi hayatını kaybetti. Ülkede 270'den fazla onaylanmış vaka var.