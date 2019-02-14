İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyup Aksu, yaptığı açıklamalarla UBER'i hedef aldı ve tepkisini dile getirdi.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyup Aksu, uzun süredir devam eden UBER vs. taksi olayları ile ilgili sert açıklamalar yaptı. Yaşanan durumun İTEO'nun olduğu kadar Emniyet ve Büyükşehir Belediyesi’nin de problemi olduğunu belirtti.

Bununla birlikte taksiciler için caydırıcı cezalar uygulanmadığını ve bunun da sorunlara sebep olduğunu belirten Aksu'ya göre herhangi bir düzgün gerekçe olmadan yolcu almayan taksilere ciddi cezalar verilmesi gerekiyor.

İşte Aksu'nun Açıklamalarından önemli satır başları:

Bir taksi gerekçesiz olarak sizi almıyor ise, bu aracın trafikten men edilmesi, yüklü miktarda bir ceza kesilmesi gerekiyor. Bizim esnaf odamıza bu yetkiyi versinler; 3 ay sonra İstanbul’da bir kişi taksiden şikayetçi olamaz. Biz oda olarak, yargısız infaz olmamak şartıyla, onları otoparka bağlayalım. Yatsınlar belli süre, canları acısın, o yanlışı yapamazlar.

Hırsız, yan kesici, dolandırıcı, almayan gibi nitelendirmelerle karşılaşır hale geldik. Yıllardır taksi sektörü bu kadar gündeme gelmiyordu.

Mısır Çarşısı, Taksim Meydanı, Cevahir AVM’nin önü, Uzunçayır, Otogar gibi birkaç noktada çalışan 300 kimliği sicili bozuk kişi sürekli yer değiştirerek mesleğimize zarar veriyor. Yalvarıyoruz, ‘beraber temizleyelim’ diyoruz ama maalesef bir adım atamıyoruz.

Sektörümüzün bir meslek tanımı yok, olmalı. Bir meslek okulu kurulmalı. Ve bu meslek okulunu bitirenler taksici olmalı. Standartlar açıklansın, diploma veya sertifika alamayan taksici olamasın.