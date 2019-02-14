İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyup Aksu, uzun süredir devam eden UBER vs. taksi olayları ile ilgili sert açıklamalar yaptı. Yaşanan durumun İTEO'nun olduğu kadar Emniyet ve Büyükşehir Belediyesi’nin de problemi olduğunu belirtti.
Bununla birlikte taksiciler için caydırıcı cezalar uygulanmadığını ve bunun da sorunlara sebep olduğunu belirten Aksu'ya göre herhangi bir düzgün gerekçe olmadan yolcu almayan taksilere ciddi cezalar verilmesi gerekiyor.
İşte Aksu'nun Açıklamalarından önemli satır başları:
- Bir taksi gerekçesiz olarak sizi almıyor ise, bu aracın trafikten men edilmesi, yüklü miktarda bir ceza kesilmesi gerekiyor. Bizim esnaf odamıza bu yetkiyi versinler; 3 ay sonra İstanbul’da bir kişi taksiden şikayetçi olamaz. Biz oda olarak, yargısız infaz olmamak şartıyla, onları otoparka bağlayalım. Yatsınlar belli süre, canları acısın, o yanlışı yapamazlar.
- Hırsız, yan kesici, dolandırıcı, almayan gibi nitelendirmelerle karşılaşır hale geldik. Yıllardır taksi sektörü bu kadar gündeme gelmiyordu.
- Mısır Çarşısı, Taksim Meydanı, Cevahir AVM’nin önü, Uzunçayır, Otogar gibi birkaç noktada çalışan 300 kimliği sicili bozuk kişi sürekli yer değiştirerek mesleğimize zarar veriyor. Yalvarıyoruz, ‘beraber temizleyelim’ diyoruz ama maalesef bir adım atamıyoruz.
- Sektörümüzün bir meslek tanımı yok, olmalı. Bir meslek okulu kurulmalı. Ve bu meslek okulunu bitirenler taksici olmalı. Standartlar açıklansın, diploma veya sertifika alamayan taksici olamasın.
- UBER, İspanya’da yeni yasaklandı, Danimarka’da geçen ay yasaklandı. İngiltere’de keza öyle. Almanya’da keza. Avrupa’nın neredeyse tamamında Uber’e bakış açısı belli. Uber’in haksız hukuksuz piyasaya girişi sonrası 1,85 milyon TL olan plaka değerimiz 1,35 milyon TL’ye geriledi. 500 bin TL’lik bir kayıp söz konusu. Ekmeğimizle, emeğimizle oynuyorlar.
- Hodrimeydan! Onlar da bizim gibi devlete plaka bedelini ödesinler, sonra istedikleri lüks hizmeti versinler. Ancak burada şoförlerin böyle bir ekonomisi yok. Plakayı biz satalım veya belediye satsın, bütün yetki onlarda. Öte yandan lüks taşımacılıkla ilgili bir talep var ise bunu biz de karşılarız. Şu an Vito tarzı siyah lüks taksi adedimiz 100’e ulaştı, Turkuvaz taksi dediğimiz üst segment araç adedimiz de 350’yi geçti.
- 29 senedir taksi sayısında hiç artış yok. Taksilerde biri plaka sahibi iki de şoför olmak üzere 3 kişi çalışıyor. Yaklaşık 53 bin kişiyiz, aileleriyle yaklaşık 200 bin kişiyiz. Burada günde 40 yolcu taşıyoruz. Günde ortalama 1,5 milyon kişi taşıyoruz.
- Bülent Ersoy, Gülben Ergen gibi ünlülerin, futbolcuların onlarca taksisi var efsanelerini haber olarak arada görüyoruz ama doğru değil. Ünlülere kayıtlı bir plaka kaydı İstanbul’da yok. Bir ticari taksiyi bir kişi veya on kişi ortaklaşa alabilir ama bir kişi ikinci taksiyi alamaz.