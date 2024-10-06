Birleşik Arap Emirlikleri, kripto para transferlerini ve dönüşümlerini KDV'den muaf tutma kararı aldı.

Birleşik Arap Emirlikleri Federal Vergi İdaresi, kripto ekosistemini heyecanlandıran bir karara imza attı. Bundan sonra kripto para varlıklarının transferini katma değer vergisinden muaf tutmaya başlayacak. KDV muafiyeti, 1 Ocak 2018'e kadar olan işlemleri de geriye dönük olarak kapsayacak.

BAE, fintech ve Blockchain teknolojileri alanında lider olmayı amaçlıyor. Bu amaca hizmet eden düzenlemede kripto para varlıklar "dijital olarak alınıp satılabilen veya dönüştürülebilen ve yatırım amaçlı kullanılabilen bir değer temsili" olarak nitelendirildi. Bu tanım sayesinde kripto varlıklar ve geleneksel finansal araçlar ayrılmış oldu.

BAE, kripto varlıklar ve fintech atılımına hazırlanıyor

Bu karar genel olarak ülkenin Blockchain politikalarının en son adımı olarak değerlendiriliyor. Dubai ve Abu Dhabi gibi önemli finans merkezlerine sahip olan Birleşik Arap Emirlikleri böylece küresel kripto şirketlerini ve yatırımcıları bölgeye çekmeyi amaçlıyor. Uzmanlara göre bu vergi avantajı sayesinde özellikle girişimciler ülkeye büyük ilgi gösterecek.

Küresel olarak Singapur, Malta ve İsviçre gibi ülkeler de kripto yatırımlarına merkez olmak için mücadele ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin yeni kararları, kripto para girişimcilerine ve yatırımcılarına da yeni imkanlar sağlıyor. Körfez ülkesi daha önce "dijital ekonomi vizyonunu" duyurmuştu. Kripto para uzmanları şimdi bu kararın Bitcoin, Ethereum ve diğer büyük kripto para birimleri üzerindeki potansiyel etkileri masaya yatırmış vaziyette.

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