Suç filmleri, gerilim dolu hikâyeleri ve sürükleyici kurgularıyla her zaman izleyicilerin ilgisini çekmiştir.

Suç filmi deyince pek çok kişinin aklına "Sıkıysa Yakala, Yedi, Ucuz Roman" gibi eserler gelse de alışılmışın dışına çıkmakta biraz fayda var!

İşte boş zamanlarınızda mutlaka göz atmanız gereken 10 suç filmi önerimiz:

Suç dünyasında hayatta kalma mücadelesi: Suçlu Emily / Emily the Criminal

Yıl: 2022

2022 Tür: Suç, Dram, Gizem

Suç, Dram, Gizem Yönetmen: John Patton Ford

John Patton Ford Oyuncular: Aubrey Plaza, Theo Rossi, Bernardo Badillo

Aubrey Plaza, Theo Rossi, Bernardo Badillo IMDb: 6.7

Emily, hayatta kalabilmek için yasal yolları tükettikten sonra tehlikeli ama kazançlı bir suç dünyasına adım atar.

Sahtecilik ve kredi kartı dolandırıcılığı gibi suçlarla uğraşırken kendisini gittikçe daha büyük tehlikelerin içinde bulur.

Bir kasabayı sarsan sırlar: The Dry

Yıl: 2020

2020 Tür: Suç, Dram, Gizem

Suç, Dram, Gizem Yönetmen: Robert Connolly

Robert Connolly Oyuncular: Eric Bana, Genevieve O'Reilly, Keir O'Donnell

Eric Bana, Genevieve O'Reilly, Keir O'Donnell IMDb: 6.9

Çocukluk arkadaşı Luke'un trajik ölümünün ardından memleketine dönen Federal Ajan Aaron Falk, kısa sürede bu olayın ardında daha karanlık sırların olduğunu keşfeder.

Kasabaya geri dönüş, Aaron için eski anıları canlandırmakla kalmaz. 20 yıl önce çözülmemiş başka bir gizemli ölümün de peşine düşmesine neden olur.

Üç farklı dünyanın çarpışması: The Gangster, the Cop and the Devil

Yıl: 2019

2019 Tür: Aksiyon, Suç, Gerilim

Aksiyon, Suç, Gerilim Yönetmen: Lee Won-tae

Lee Won-tae Oyuncular: Ma Dong-seok, Jeon Bae-soo, Kim Mu-yeol

Ma Dong-seok, Jeon Bae-soo, Kim Mu-yeol IMDb: 6.9

Suç dünyasında güçlü bir lider olan Jang Dong-su, gece vakti vahşi bir seri katil tarafından saldırıya uğrar. Hayatta kalmayı başaran Jang, bu olayın ardından katili bulup intikam almak için kararlıdır.

Aynı zamanda kurallara aykırı çalışmaktan çekinmeyen azimli dedektif Jung Tae-seok, uzun süredir peşinde olduğu bu seri katilin izini sürmektedir.

Jang Dong-su ve Jung Tae-seok, katili yakalamak için zorunlu olarak iş birliği yapmaya karar verirler.

Tarihsel bir gerilim: Dolunay Katilleri / Killers of the Flower Moon

Yıl: 2023

2023 Tür: Suç, Dram, Tarih

Suç, Dram, Tarih Yönetmen: Martin Scorsese

Martin Scorsese Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone

Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone IMDb: 7.6

Martin Scorsese'nin yönetmenliğini üstlendiği Dolunay Katilleri; 1920'lerin Amerika'sında, Oklahoma'daki Osage halkının trajik ve gerçek hikâyesini anlatıyor.

Film, Osage yerlilerinin topraklarında keşfedilen zengin petrol rezervlerinin ardından, bir dizi gizemli cinayetin ve bunlarla bağlantılı büyük bir komplonun ortaya çıkışını konu alıyor.

Zekice kurgulanmış soygun hikâyesi: İçerideki Adam / Inside Man

Yıl: 2006

2006 Tür: Suç, Dram, Gizem

Suç, Dram, Gizem Yönetmen: Spike Lee

Spike Lee Oyuncular: Denzel Washington, Clive Owen, Jodie Foster

Denzel Washington, Clive Owen, Jodie Foster IMDb: 7.6

Eser, soygunu gerçekleştiren zeki ve kurnaz lider Dalton Russell ile olayları çözmeye çalışan dedektif Keith Frazier'ın arasındaki gerilim dolu kedi-fare oyununu anlatıyor.

Manhattan'daki bir bankayı ele geçiren Dalton ve ekibi, bankadaki rehineleri ve polisi ustaca manipüle ederek soygunu başarıyla yürütmeye çalışır.

Gerçeğin peşinde adli vaka: Bir Düşüşün Anatomisi / Anatomy of a Fall

Yıl: 2023

2023 Tür: Suç, Dram, Gerilim

Suç, Dram, Gerilim Yönetmen: Justine Triet

Justine Triet Oyuncular: Sandra Hüller, Swann Arlaud, Milo Machado-Graner

Sandra Hüller, Swann Arlaud, Milo Machado-Graner IMDb: 7.7

Filmde Sandra isimli bir kadının hayatı, kocasının beklenmedik ve gizemli ölümüyle tamamen değişir.

Sandra, bir yandan bu trajediyle başa çıkmaya çalışırken diğer yandan da kocasının ölümüne dair başlatılan soruşturmada, kendi masumiyetini kanıtlama mücadelesi verir.

Sınır ötesi bir savaş: Sicario

Yıl: 2015

2015 Tür: Aksiyon, Suç, Dram

Aksiyon, Suç, Dram Yönetmen: Denis Villeneuve

Denis Villeneuve Oyuncular: Emily Blunt, Josh Brolin, Benicio Del Toro

Emily Blunt, Josh Brolin, Benicio Del Toro IMDb: 7.7

Kate; sınır bölgesindeki şiddetli operasyonlarda, deneyimli bir ajan olan Matt Graver ve gizemli Kolombiyalı danışman Alejandro ile çalışmak üzere seçilir.

Kate, ekiple birlikte kartellerin kalbine doğru tehlikeli ve karmaşık bir göreve çıkar. Ancak kartellere karşı verilen bu savaşın ahlaki ve etik sınırlarını sorgulamaya başladıkça kendini daha da derin bir çıkmazın içinde bulur.

Tarz sahibi suç komedisi: The Gentlemen

Yıl: 2019

2019 Tür: Aksiyon, Suç

Aksiyon, Suç Yönetmen: Guy Ritchie

Guy Ritchie Oyuncular: Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Michelle Dockery

Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Michelle Dockery IMDb: 7.8

The Gentlemen, modern İngiltere'nin suç dünyasında geçen zekice örülmüş bir hikâyeyi konu alıyor. Film, Mickey Pearson adında Amerikalı bir uyuşturucu baronunun etrafında döner.

Mickey, yıllar boyunca kurduğu devasa marihuana imparatorluğunu satmaya ve emekli olmaya karar verir. Ancak bu karar, Londra'nın yer altı dünyasında büyük bir kargaşa yaratır.

Mafya dünyasının karanlık yüzü: İrlandalı / The Irish Man

Yıl: 2019

2019 Tür: Biyografi, Suç, Dram

Biyografi, Suç, Dram Yönetmen: Martin Scorsese

Martin Scorsese Oyuncular: Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci

Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci IMDb: 7.8

Film, Frank Sheeran'ın gerçek yaşam öyküsüne dayanıyor ve onun mafya dünyasındaki yükselişini ve düşüşünü anlatıyor.

Frank Sheeran, savaş gazisi ve kamyon şoförü olarak başladığı hayatını, güçlü mafya lideri Russell Bufalino'nun yanında çalışarak değiştirir.

Kısa sürede mafyanın güvenilir bir tetikçisi hâline gelir ve sendika lideri Jimmy Hoffa ile yakın bir dostluk kurar. Ancak bu tehlikeli dünyada, dostluklar ve sadakatler sürekli sınanır.

Gerilimin doruklarında kovalamaca: İhtiyarlara Yer Yok / No Country for Old Men

Yıl: 2007

2007 Tür: Suç, Dram, Gerilim

Suç, Dram, Gerilim Yönetmenler: Ethan Coen, Joel Coen

Ethan Coen, Joel Coen Oyuncular: Tommy Lee, Jones, Javier Bardem, Josh Brolin

Tommy Lee, Jones, Javier Bardem, Josh Brolin IMDb: 8.2

Coen Kardeşler'in yönetmenliğini üstlendiği film; Cormac McCarthy'nin aynı adlı romanından uyarlanan, gerilim dolu bir suç draması sunuyor.

Film, rastlantısal bir keşif sonucu kendini ölümcül bir kedi-fare oyununun ortasında bulan Llewelyn Moss'un hikâyesini anlatıyor.

Llewelyn, Teksas çölünde avlanırken uyuşturucu kaçakçılarının başarısız anlaşmasının kalıntılarını ve 2 milyon dolar nakit parayı bulur.

Parayı alarak kaçmaya karar veren Llewelyn, kısa sürede acımasız kiralık katil Anton Chigurh'un hedefi hâline gelir.

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