İzmir'de Yardım İsteyebileceğiniz/Verebileceğiniz Harita

İzmir depreminin ardından anlık olarak yardım isteyebileceğiniz veya yardım teklif edebileceğiniz harita gece geç saatlerde yayına girdi. İnternet sayfasında kolaylıkla mevcut yardımları görüntüleyebilir veya kendi yardımınızı yayınlayabilirsiniz.

Dün saat 14.51'de Ege Denizi'nde Seferihisar açıklarında 6,6 şiddetinde yıkıcı bir deprem meydana gelmişti. Sarsıntıyla birlikte İzmir'in Bayraklı ilçesi başta olmak üzere bazı bölgelerde evler hasar görmüş ve yıkılmıştı. Şu ana kadar 25 kişinin hayatını kaybettiği ve 831 kişinin yaralanmasına yol açtığı açıklanan depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Depremle birlikte evi hasar gören veya tehlike arz eden vatandaşlar evlerine giremez oldu. Bununla birlikte yakınları tarafından enkaz altında olduğu bildirilen pek çok vatandaş da bulunuyor. Deprem sonrası insanlardan yardım istemekse büyük oranda sosyal medya üzerinden yapılıyor.

Anlık olarak yardım bildirebileceğiniz platform:

Fakat Bigcrunch ve LorentLabs tarafından geliştirilen ve buradan erişebileceğiniz '#YardımaGeldikİZMİR' isimli internet uygulaması tüm ihtiyaçları bir arada topluyor. Harita üzerinde basit bir şekilde yardım talebinde bulunabileceğiniz veya mevcut yardım taleplerinizi gösterebileceğiniz uygulama aktif olarak kullanılmaya başladı.

Uygulama sayesinde bulunduğunuz konuma yardım isteyebilir ve iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz. Bununla birlikte sayfadaki yeşil bayrağa tıklayarak İzmir'de depremzedelere yardımcı olmak isteyen tüm kişi ve işletmeleri ve konumlarını bulabilir, verdikleri yardım hakkında detay alabilir, iletişim kurabilir veya yardım edebileceğinizi belirtebilirsiniz.

Uygulamanın geliştiricilerininse sizden tek bir ricası bulunuyor. Geliştiriciler, platformda yalnızca teyitli bilgileri paylaşmanızı rica ediyorlar. Bu sayede teyitli olmayan bilgilerin neden olabileceği olası zaman kaybının önüne geçilerek gerçekten yardıma ihtiyacı olan kişilere en çabuk şekilde ulaşılması hedefleniyor.

İzmir'de depremzedelere yardımcı olmak için fazlasıyla kullanışlı olan bu uygulamayı Twitter ve diğer sosyal medya platformlarında '#YardımaGeldikİZMİR' etiketini kullanarak paylaşabilir ve daha çok kişinin bu uygulamadan haberdar olmasını sağlayabilirsiniz.