Operatörlerden Deprem Sonrası Ücretsiz İnternet ve Konuşma

Türkiye'nin önde gelen operatör şirketleri, İzmir'de yaşanan deprem sonrası bölgede bulunanların acil ihtiyaç iletişimlerini karşılayabilmeleri için kullanıcılara ücretsiz konuşma ve internet hizmeti vermeye başladı.

Bugün öğlen saatlerinde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Özellikle İzmir ve çevre illerde yoğun olarak hissedilen deprem, büyük paniğe neden oldu. Deprem sonucu bazı evlerin yıkıldığı belirtilirken, çok sayıda bina da hasar gördü.

Yaşanan deprem sonrasında sosyal medyada birçok kullanıcı, GSM operatörlerinden şikâyet etti. Aktarılan bilgilere göre İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından telefon operatörleri bir süre çalışmadı ve yine sınıfta kaldı.

Operatör şirketleri, ücretsiz konuşma ve internet hizmeti vermeye başladı:

Korkutan depremin ardından Türkiye'nin önde gelen operatör şirketlerinden Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone, kullanıcıların acil iletişim ihtiyaçları için hatlarına ücretsiz konuşma ve internet hizmeti tanımlanacağını belirtti.

Türk Telekom'un açıklamasında "İzmir’in Seferihisar ilçesinde yaşanan deprem felaketi nedeniyle büyük üzüntü duyuyoruz. Bölgede bulunan müşterilerimize acil ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ücretsiz konuşma ve internet yüklenecektir. Geçmiş olsun" ifadeleri kullanıldı.

Deprem bölgesindeki müşterilere acil ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ücretsiz konuşma ve internet paketi tanımlanacağı belirten Turkcell, Aydın Kuşadası deprem bölgesinde bulunan müşterilere de ücretsiz konuşma, SMS ve internet tanımlandığını bildirdi.

Vodafone'dan yapılan açıklamada ise "İzmir Seferihisar'da bulunan müşterilerimize acil iletişim ihtiyaçları için ücretsiz konuşma ve internet tanımlanmaktadır. Geçmiş olsun" ifadelerine yer verildi.