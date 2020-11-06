İzmir Depremi İçin Neden Farklı Büyüklükler Açıklandı?

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen korkunç İzmir depreminin ardından AFAD ile Kandilli, farklı deprem büyüklükleri açıklamıştı. Peki bu fark tam olarak neyden kaynaklanıyor?

Onlarca vatandaşımızı kaybettiğimiz, yüzlerce vatandaşımızın ise yaralandığı korkunç İzmir depreminin üzerinden tam bir hafta geçti ancak depremin büyüklüğü ile ilgili ölçüm karmaşası sona ermiş değil.

İçişleri Bakanlığı'na bağlı AFAD, İzmir depreminin büyüklüğünü 6,6 olarak açıklarken; Kandilli Rasathanesi büyüklüğü 6,9 olarak ifade ediyor. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) ise depremin aletsel büyüklüğünü 7 olarak açıklayarak tartışmaya ayrı bir boyut kazandırdı.

"AFAD, doğru ölçümleme yapamıyor"

Konuyla ilgili olarak BBC Türkçe'ye açıklamalarda bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü öğretim üyesi Profesör Doktor Celal Şengör, İzmir depremi konusunda dikkate alınması gereken verinin Kandilli Rasathanesi'nin verileri olduğunu, AFAD'ın "doğru ölçümleme yapamadığını" ve depremin büyüklüğünün 7 olduğunu ifade etti.

AFAD’ın farklı parametrelerle ölçüm yaptığını ve kendi uzmanlarına güvendiklerini söyleyen Prof. Dr. Şengör, ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'nun verilerinin de doğru olduğunu düşündüğünü, bu kurumun soğuk savaş döneminde Rusya'da yapılan nükleer denemeleri kaydedebilmek için 60'lı yıllarda yerleştirdiği sismograflardan yararlandığını belirtti.

"AFAD, Avrupa'nın en büyük ikinci deprem istasyonuna sahip"

Konuyla ilgili olarak AFAD da sessiz kalmadı ve kurumdan bir yetkili, BBC Türkçe’nin farklı kurumların farklı ölçüm sonuçları açıklamasına ilişkin olarak, “AFAD, Avrupa'nın en büyük ikinci deprem istasyonuna sahip kurumudur. Bizim bin 111 istasyonumuz var Türkiye'de. AFAD'ın çok ciddi bir ölçüm birikimi var. Bizim de kendi ölçüm metodlarımız var. Çok farklı parametreler var. Biz buna dayanarak 6,6 olarak ölçtük.” ifadelerini kullandı ve sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bilgi işlem dairesine gelen çok fazla parametre var. Kırılan kabuk yapısı, hız modeli, istasyonların geometrik dağılımı, sayısı, algoritmalar… Bu parametreler gereği çözümleme yapılıyor. Bu çözümleme sonrası bir rakam bulunuyor. 10-20 yıl deneyimi olan uzmanlarımız var. Onlar da 6,6 olarak ölçtüler.”

"17 Ağustos depreminde de farklı ölçümler yapılmıştı"

AFAD yetkilisi, BBC Türkçe’nin 0,3 puanlık farkın “normal” olup olmadığı ile ilgili sorusuna ise, “Yanlış ölçüm diye bir şey yok, farklı parametreler var. Bunlara göre bir ölçüm yapılıyor. 6,6 yanlıştır, 7 yanlıştır gibi bir şey yok. Elazığ depreminde ve 17 Ağustos depreminde de farklı ölçümler yapılmıştı. Ama bu kez biraz farklı oldu. Farklar olabilir. Ama bu kez biraz daha farklı olmuş olabilir. Bu da çok dikkat çekti.” şeklinde yanıt verdi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü görevini yapan Haluk Özener, depremin ardından Twitter’dan yaptığı paylaşımda depremin 6,9 büyüklüğünde açıklamıştı. Kandilli Rasathanesi, depremle ilgili yeni bir görüş vermek istemediğini belirterek konuyla ilgili açıklama yapma talebini reddetti.