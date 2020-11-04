Faylardan Sıcak Su ve Gaz Çıkışı Tespit Edildi

İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Tuzla ve Gülbahçe fayı üzerinde sıcak su kaynakları, gaz çıkışları ve sıvılaşmaya dair izlere rastlandığı açıklandı. Deprem karada gerçekleşseydi etkisi çok daha yıkıcı olacaktı.

AFAD’a göre 6,6 büyüklüğünde, ABD ve ülkemizdeki pek çok uzmana göreyse 6,9 - 7 büyüklüğündeki İzmir depreminde ülke olarak büyük bir acı yaşadık. Yapılan açıklamalara göre toplamda 114 vatandaşımız hayatını kaybederken 1035 kişi ise yaralandı. 30 Ekim’de gerçekleşen depremin ardından 45’i 4’ün üzerinde olacak şekilde 1713 büyüklüğünde artçı sarsıntı kaydedildi. Günlerce hepimizin tek yürek olduğu, enkazın altından gelen her ufak seste umutlandığımız günleri geride bıraktık. Arama kurtarma çalışmaları sonunda bitti, ancak geride görmek istemediğimiz çok sayıda üzücü haber bıraktık.

Bu çalışmaların ardından depremle ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAÜM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İzmir’deki depremin Tuzla ve Gülbahçe fayı üzerinde sıcak su kaynakları, gaz çıkışları ve sıvılaşmaya neden olduğuna dair izlere rastladıkları açıkladı.

“Depremin Bayraklı çevresini neden etkilediğini bulduk.”

Depremin karada değil, denizin içindeki bir fayda gerçekleştiğini bildiren Sözbilir, buna rağmen özellikle Bayraklı çevresinin bu depremden çok etkilendiğini ve yapılan araştırmalar sonucunda bunun iki nedenini bulduklarını belirtti. Sözbilir’in açıklamaları şu şekilde:

“O bölgenin etkilenmesinin temel iki tane nedeni var, bir tanesi zeminin zayıf olması, diğeri de binaların depreme dayanıklı olmaması. Zeminin zayıf olması aslında yapılaşmada problem yaratacak bir şey değil. Zemini iyileştirdikten sonra yapılaşmayı gerçekleştirirsek aslında pek bir problem olmazdı. İzmir başta olmak üzere Türkiye’deki bütün illerde bu problem var. Çünkü biz depreme dayanıklı bina konusunda binaya ne kadar önem veriyorsak zemine de o önemi vermemiz lazım.”

Sözbilir’in açıklamalara göre binaları ne kadar sağlam yaparsak yapalım, en az onlar kadar önemli olan bir şey daha var: Zemin sağlamlığı. Diğer bölgelere göre daha zayıf bir zemine sahip olan Bayraklı, Bornova gibi ilçelerde, bina yapılmadan önce zemin sağlamlaştırma çalışmalarının da yapılması gerekiyor. Geçmişi büyük kayıplarla atlattık, ancak bundan sonra atacağımız yeni adımlarda böyle üzüntüleri engelleme ihtimalimiz bulunuyor.

Deprem karada gerçekleşseydi ne olurdu?

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremin ardından Tuzla ve Gülbahçe fayı üzerinde sıcak su kaynakları, gaz çıkışları ve sıvılaşmaya dair izlere rastladığını da söyleyerek, “Gülbahçe fayı kendisi deprem üretmediği ve depremde bir etkinliği olmadığı halde değişik kesimlerinde sıvılaşmaya dair veriler gözlemliyoruz. Bu da fayın depremden hemen sonra olaya cevap verdiğini, etkileşime girdiğini gösteriyor.” dedi. “Deprem karada gerçekleşseydi Bayraklı’nın birçok yerinde çok daha fazla binanın yıkımı gerçekleşirdi. Şu anda depremin etkileriyle ilgili çalışma yapıyoruz.” diyen Sözbilir, sözlerine “Yaptığımız incelemelerde Gülbahçe fayında sıvılaşma, Tuzla fayında özellikle Doğanbey taraflarında yeni sıcak su kaynaklarının oluşmaya başladığını, gaz, buhar çıkışlarının olduğunu gözlemledik.” şeklinde devam etti.

Bu araştırmalar imar çalışmaları için çok önemli

Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAÜM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, yaşanan deprem ve bunun sonucunda oluşan etkenlerle ilgili araştırmaların sürdüğünü ve bu tür araştırmaların imar çalışmaları için çok önemli olduğunu söyledi.

Buradan, İzmir depreminde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımız, hemşerilerimize rahmet diliyoruz. 91 saat boyunca hayata tutunan Ayda bebek gibi enkaz altından canlı kurtulan tüm yaralı dostlarımızın da en kısa sürede iyileşmesini temenni ediyoruz. Umarız, ülkemiz veya dünyada bir daha böyle acılar görmeyiz. Unutmayın, deprem değil, ihmal öldürür.