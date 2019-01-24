Mark Zuckerberg, Jack Dorsey İçin Elleriyle Keçi Kesti

İki sosyal medya devi Facebook ve Twitter CEO’larının akşam yemeğine, Zuckerberg’in “Sadece kendi öldürdüğüm hayvanları yerim” yaklaşımı damgasını vurdu.

Birbirine rakip iki firmanın CEO’larının karşılıklı yemek yemesi, zaman zaman garip konuşmalar yaşanmasına ya da ilginç tavırlar sergilenmesine sebep olabiliyor. Yine de Zuckerberg’in evindeki bir akşam yemeği, gariplik konusunda muadillerini epey geride bırakıyor.

Jack Dorsey, Rolling Stone’a verdiği röportajda, Mark Zuckerberg ile bugüne kadar yaşadığı en ilginç karşılaşmasını anlattı. Zuckerberg, yemeğe davet ettiği Dorsey için bir keçi kesti. Dorsey’e göre bir çeşit bayıltıcı silahla bayılttıktan sonra hayvanı bıçakla öldüren Zuckerberg, daha sonra hayvanı kasaba gönderdi. Zuckerberg, kuzu etinin yanında salata da hazırladı. Jack Dorsey, o gün sadece salatayı yediğini söylüyor.

Dorsey bu olayın ne zaman yaşandığını söylemese de akıllara Zuckerberg’in 2011 yılındaki kişisel meydan okumasını getiriyor. Facebook CEO’su, o yıl yalnızca kendi öldürdüğü hayvanları yemeye karar vermişti. Zuckerberg, bu kararı nedeniyle ‘temelde vejetaryen olmaya zorlandığını’ söylemişti. Zuckerberg o yıl ıstakoz, domuz, bizon ve keçi öldürüp yediğini açıklamıştı.

Dorsey’in açıklamaları Zuckerberg’in aşçılık yetenekleriyle sınırlı kalmadı. Facebook hakkındaki görüşleri sorulan Dorsey, “Felsefelerinin, amaçlarının ne olduğunu bilmiyorum.” diyor. Dorsey ayrıca Zuckerberg’i çok çok zeki bir iş adamı olarak gördüğünü ve Zuckerberg’in mümkün olan en büyük pazar payına ulaşacağını söyledi.