Twitter CEO'su Jack Dorsey, bir kullanıcının Twitter'da gerçek bir karanlık mod yerine koyu mavi tema olduğunu söylemesi üzerine bunu düzelteceklerini belirtti.

Twitter, sıradan kullanıcılar ile ‘ünlü’ diye adlandırabileceğimiz iş adamları ya da sanatçıların basit bir şekilde birbirleri ile iletişim kurabileceği bir ortam sağlıyor. Bu durum, mini blog sitesinde tuhaf ama bilgilendirici diyalogların ortaya çıkmasına neden olabiliyor.

Bir Wall Street Journal köşe yazarı olan Christopher Mims, geçtiğimiz günlerde attığı bir tweet ile tüm uygulamaların karanlık mod özelliğine sahip olması gerektiğini belirtti. Twitter CEO’su Jack Dorsey ise bu tweete yanıt olarak sistem genelinde bir karanlık modun geliştiriciler için işleri kolaylaştırabileceğini söyledi.

Dorsey’in bu tweetini gören bir kullanıcı, sitenin CEO’suna Twitter’ın da gerçek bir karanlık mod yerine koyu mavi arka plan kullandığını hatırlattı. Dorsey ise bu tweete ‘Will fix’ (Düzeltilecek) yazarak bir anlamda Twitter’ın siyah arka plana sahip bir karanlık moda sahip olacağını açıkladı.

Arka planın hangi renge sahip olduğu bu kadar önemli mi? Kesinlikle önemli. Zira araştırmalara göre siyah arka plan, OLED ekranlı cihazların batarya tasarrufu sağlaması açısından oldukça faydalı oluyor. Ayrıca siyah arka planın gözleri daha az yorduğunu da söyleyebiliriz.