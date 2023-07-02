Jack Dorsey, Twitter’ın eski CEO’su ve yeni sosyal medya platformu Bluesky’ın kurucusu, geçtiğimiz gün yaşanan hadiselerin ardından Twitter’ın gidişatı hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

Geçtiğimiz gün Twitter, Elon Musk’ın onaylı kullanıcılara 6.000, onaylanmamış kullanıcılara 600 tweet görüntüleme sınırı getirmesiyle çalkalanmıştı. Sitede belirtilen sayıda gönderi gören insanlara ‘Limiti aştınız’ minvalinde bir uyarı verilmesiyle birlikte insanlar çileden çıkmıştı.

Daha sonra tepkiler üzerine Musk, görüntüleme sınırını onaylı hesaplar için 10.000, onaylanmamış hesaplar için 1.000’e çekmişti. Ancak yine de kendisine tepkiler sürüyordu. Gelen tepkiler üzerine Musk, ‘Gidin biraz dışarıda gezin, ayağınız çime değsin’ şeklinde bir açıklamada bulunarak insanlarla dalga geçmişti.

Bütün bu olayların ardından Twitter’ın eski CEO’su Jack Dorsey, gündemi değerlendirdi

Gündemi değerlendiren Dorsey, Twitter ekibinin fazla üstüne gidilmemesi gerektiğini söyleyerek Twitter’ın şu anki konumundan daha iyi yerlere geleceğinin temennisinde bulundu:

“Twitter’ı yönetmek zor. Bu stresli olayı kimsenin yaşamasını istemem. Ekibin içerisinde bulunduğu kısıtlamalar altında elinden gelenin en iyisini yaptığına inanıyorum ki bu kısıtlamalar çok yoğun. Kararları uzaktan eleştirmek kolay... Ki ben de bundan suçluyum... ama amacın Twitter'ın geliştiğini görmek olduğunu biliyorum. Gelişecek de.

Ve umarım bu yükü hafifletmek için bitcoin ve nostr gibi sansüre gerçekten dirençli açık protokoller üzerine inşa etmeyi düşünürler. Herkes için iyi ve açık interneti korumak için kritik bir konu.”

Dorsey, ayrıca ‘Sakin olun, o iş bende’ minvalinde bir tweet daha attı

Dorsey, dün gece attığı bir başka tweet içerisinde ‘Sakin olun’ olarak çevirebileceğimiz bir gönderi paylaştı. Bu paylaşımın Twitter'dan bezmiş olan kullanıcıların Bluesky'ın kapılarını zorlaması sebebiyle ortaya çıktığı düşünülüyor.

Kendisi Musk’ın ‘Ayağınız çime değsin’ yorumuna da değindi

Elon Musk’ın bu yorumunun üzerine Dorsey, kendi hesabından bir çimen fotoğrafı paylaştı. Ardından paylaşımı kaldırdı. Kendisine neden bu gönderiyi kaldırdığını soran bir kullanıcı ile arasında şöyle bir konuşma geçti:

+Neden geri adım attın? O çim gönderisi çok komikti.

-O tweeti cep telefonunda gören herkes çimlere dokundu. Bu bir kamu hizmetiydi, eleştiri değil.

Yani buradan Dorsey’in kinayeli bir şekilde Musk ile dalga mı geçtiği yoksa gerçekten ‘Çimlere dokunun’ tebliğinin arkasında durup destek mi olduğu anlaşılmıyor. Biz anlayamadık en azından, siz ne düşündüğünüzü yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.