Elon Musk’ın Twitter'ı Kontöre Bağlayan Kısıtlamasına Twitter’dan Gelen Tepkiler

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Elon Musk’ın sistem manipilasyonu ve yüksek veri işleme sebebiyle geçici olarak getirdiği Twitter sınırlaması, kullanıcıların tepkisini topladı. Sınırlamadan dolayı bu tepkileri göremeyenler için derleme yaptık.

Twitter’ın başına geçtiği günden bu yana platformun bütün dengelerini değiştiren Elon Musk, ifade özgürlüğü mesajlarına ters düşen aksiyonlar almayı sürdürüyor. Musk’ın 1 Temmuz 2023 itibarıyla uygulamaya başladıklarını duyurduğu sınırlama sebebiyle kullanıcılar, günlük belirli bir sayıda tweet okuyabiliyorlar. 

Twitter Blue abonesi değilseniz, yani doğrulanmış bir hesabınız yoksa günde en fazla 600 tweet ve yanıtlarını görebilirsiniz. Ayda 150 TL karşılığında abone olanlar da bunun yalnızca 10 katı kadarını yani 6000 adedi görebiliyorlar. Hatta yeni bir hesap açtıysanız sayı 300’e kadar geriliyor. 

Hal böyle olunca konuya dair belli başlı tepkileri sizler için bu sayfada bir araya getirmeye çalıştık. En azından erişebildiğimiz tweetler üzerinden, kısıtlı haliyle...

Twitter sınırlamasına Twitter kullanıcıları tarafından verilen tepkiler:

batubozkan

utku şen
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fkadev2

fkadev

candeger

ümit büyükyıldırım

anil kömük

burak dönertaş

furkan kılıç

eser özvataf

sezer iltekin

Ayrıca kısıtlama sonrası Twitter Türkiye gündemi şu şekilde:

twitter gündemi

Twitter alternatifleri de bol bol tartışma konusu oluyor, çok yakında bu konuda detaylı bir tavsiye listesini yayına alacağız. Takipte kalın.
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