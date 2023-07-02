Twitter’ın baskısından sıkılıp yeni bir platform arıyorsanız, görüşlerinizi ve fikirlerinizi paylaşabileceğiniz, başkalarının fikirlerini ve görüşlerini görebileceğiniz Twitter alternatifi platformları sizler için derledik.

Elon Musk’ın Twitter’ın başına geçtiği günden beri aldığı eylemler gitgide insanları daha da sinirlendiriyor. Geçtiğimiz gün platforma onaylı hesaplar için 6000, onaylanmamış hesaplar için 600 tweet görüntüleme sınırı getiren ve sonrasında bunu 10.000 ve 1000’e çıkartan Musk, sosyal medyanın gündeminde.

Bu ve geçmişte yaşanan benzer durumlar insanları artık iyice çileden çıkardı ve kullanıcılar yeni platform arayışına girdi. Biz de Twitter’a alternatif olarak kullanabileceğiniz, düşüncelerinizi paylaşıp başkalarının düşüncelerini okuyabileceğiniz, Elon Musk tarafından yönetilmeyen platformları listeledik.

Twitter’a alternatif platformlar: Mastodon

Substack

Medium

Reddit

Tumblr

Bluesky

Telegram

Ücretsiz, kâr amacı gütmüyor ve açık kaynak kodlu: Mastodon

Mastodon, kendi topluluklarınızı oluşturmanıza ve ilgi alanlarınıza göre diğerlerine katılmanıza olanak tanıyan merkezi olmayan, açık kaynaklı bir mikroblog platformu olarak karşımıza çıkıyor. Örnekler adı verilen farklı sunuculardaki insanları takip edebilir ve kendi içerik akışı anasayfanızı özelleştirebilirsiniz. Twitter’ın 280 karakter sınırının aksine Mastodon'un 500 karakterlik bir sınırı var, bu da kendinizi ifade etmek için daha fazla alan demek.

Daha çok haber okumak ve haber hakkındaki düşünceleri yazmak üzerine: Substack

Substack, kendi haber bülteninizi oluşturmanızı ve bundan para kazanmanızı sağlayan bir platform. Substack size içeriğiniz, kitleniz ve geliriniz üzerinde tam kontrol sağlıyor. Siyasetten şiire kadar istediğiniz her konuda yazabilir ve abonelerinizden aylık veya yıllık ücret talep edebilirsiniz. Substack ayrıca okuyucularınız ve diğer yazarlarla etkileşim kurmanızı sağlayan bir topluluk özelliğine de sahip. Bir okuyucu iseniz, ilgi alanlarınızı seçip ona göre öneriler de görebiliyorsunuz. Platformda gezinebilmek için İngilizce bilgisi şart zira Türk kullanıcı pek yok.

Twitter kurucularından bir platform: Medium

Medium, sizin için önemli olan hikayeleri okumanızı ve yazmanızı sağlayan bir platform. Medium, teknolojiden maneviyata kadar çeşitli konularda çeşitli ve seçilmiş bir makale, blog ve dergi koleksiyonuna sahip. Medium ayrıca hikayelerinizin okuyuculardan ne kadar etkileşim aldığına bağlı olarak size ödeme yapar. Platformun Twitter kurucuları Evan Williams ve Biz Stone tarafından geliştirildiğini de ekleyelim.

Dünyanın en büyük forumu: Reddit

Reddit, günlük 50 milyondan fazla aktif kullanıcısıyla dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biridir. Reddit, siyaset, oyun, meme’ler, kitaplar gibi belirli konulara adanmış topluluklar olan binlerce alt başlığa sahip. Zevkinize uygun herhangi bir subreddit'e (Reddit alt başlığı) katılabilir ve tartışmalara, münazaralara, anketlere ve daha fazlasına katılabilirsiniz. Ayrıca gönderileri ve yorumları beğenebilir veya beğenmeyebilirsiniz, bu da görünürlüklerini ve sıralamalarını etkiler. Reddit yeni şeyler öğrenmek, benzer düşünen insanlar bulmak ve eğlenmek için harika bir yerdir.

2010’lu yılların başına geri dönüyoruz: Tumblr

Tumblr için fotoğraf, video, gif, ses, metin gibi multimedya içerikleri oluşturmanıza ve paylaşmanıza olanak tanıyan bir mikroblog diyebiliriz. Hoşunuza giden içerikleri paylaşan diğer kullanıcıları takip edebilir ve onların gönderilerini yeniden bloglayabilir (Twitter’daki RT’ye benzer) veya beğenebilirsiniz. Ayrıca kendi blogunuzu temalar, renkler, yazı tipleri ve widget'lar ile özelleştirebilirsiniz. Tumblr, kendilerini çeşitli estetikler, türler ve sosyal hareketler aracılığıyla ifade eden yaratıcı ve çeşitli kullanıcı tabanıyla biliniyor.

Truth aslında kullanıcı deneyimi açısından Twitter’ın birebir aynısı diyebiliriz. Ancak bu platform, 2020’de Donald Trump’ın Twitter’da maruz kaldığı ambargo sebebiyle oluşturulmasıyla gündeme gelmişti, dolayısıyla ifade özgürlüğüne önem veriliyor. Blockchain teknolojisi kullanılan platformda kendi profilinizi oluşturabilir ve benzer ilgi alanlarına veya görüşlere sahip diğer kullanıcılarla sohbet edebilirsiniz. Ayrıca önem verdiğiniz konuları kapsayan gruplara veya kanallara da katılabilirsiniz.

Fakat bu platformun yalan haber konusuyla akıllarda kaldığını da belirtmekte fayda var.

Twitter’ın eski CEO’su Jack Dorsey’den: Bluesky

Bluesky halen geliştirilme aşamasında olan bir proje ancak sosyal medyayı kullanma şeklimizde devrim yaratmayı vaat ediyor. Twitter'ın eski CEO'su Jack Dorsey'in, herkesin kendi sosyal medya platformunu oluşturmasına olanak tanıyacak, merkezi olmayan ve açık kaynaklı bir ağ oluşturmak isteyen bir girişim olan Bluesky, kullanıcıların verileri, kimlikleri ve algoritmaları üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmalarını ve takipçilerini ya da içeriklerini kaybetmeden farklı platformlar arasında geçiş yapabilmelerini sağlayacak. Ancak platforma hala sadece davet ile giriş yapılabiliyor dolayısıyla bunu çok da alternatiften saymamak gerek, en azından şimdilik.

Haberlerin takibi için Telegram:

Telegram'ın kanallar özelliği sayesinde hem haber takibi yapabiliyor hem de topluluklar oluşturabiliyorsunuz. Eğer Twitter'ı haberleri takip etmek için kullanıyorsanız bu konuda Telegram da sizin için bir alternatif olabilir. Buraya tıklayarak bizim de kanalımıza abone olabilirsiniz.

Bunlar, bir değişiklik arıyorsanız keşfedebileceğiniz Twitter'a alternatif platformlardan bizim listemize girmeye layık bulduklarımız. Her birinin kendine özgü avantajları ve dezavantajları var, bu nedenle nihai karar yine size kalıyor. Siz de kendi alternatiflerinizi paylaşarak listeyi genişletmemize katkıda bulunabilirsiniz.