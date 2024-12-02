Logo değişikliğiyle yeniden markalaşmaya giden Jaguar'ın yeni tasarım dilini yansıtacak aracın fotoğrafları sızdırıldı.

İngiliz lüks araç üreticisi Jaguar, geçtiğimiz haftalarda beklenmedik bir şekilde yeniden markalaşmaya gideceğini duyurmuştu. Bu kapsamda da çok eleştiri alan yeni logosunu tanıtmıştı. Ayrıca 2 Aralık, yani bugün yenilenen markasını temsil eden ilk aracını tanıtacağını açıklamıştı.

Jaguar’ın yeni aracı, yarın sabaha karşı 04.00 sularında ABD’nin Miami şehrinde tanıtılacak. Etkinlik meraklı bekleyiş sürerken bugün araca ait olduğu söylenen görseller sızdırıldı. Sızıntı eğer gerçekse şirketin logonun da ötesinde çok daha fazla eleştiri alabileceğini söyleyebiliriz.

Jaguar’ın yeni hâlini temsil edecek araç böyle gözükebilir

Yukarıdan da görüldüğü üzere konsept araç, şimdiye kadar şirketten görmediğimiz bir tasarıma sahip olacak. Jaguar’ın tamamen yeni bir tasarım dili benimseyeceğini gösteriyor. Gelecekten gelmiş gibi görünen fütüristik ve sade bir tasarım diyebiliriz.

Önde kapalı bir ızgara görüyoruz. Ayrıca çizgi şeklinde ilginç bir far tasarımı mevcut. Dinamik bir tampon ve ön tarafta genel olarak sportif detaylar yer alması dikkat çekiyor. Yeni Jaguar logosu tahmin edebileceğiniz gibi her yere yerleştirilmiş.

Bunlar dışında mavi ve pembe renklerde olduğu görülüyor. Tasarımın ne kadar iyi olduğu biraz tartışılır. Her ne kadar fütüristik görünse de garip bir tasarıma sahip diyebiliriz. Öyle lanse edildiği gibi "çığır açacak" da bir görüntüsü yok. Şimdiden bu görüntüleri görenler tepki göstermeye başladı. Gerçek çıkması hâlinde beğenmeyenlerin sayısının bir hayli fazla olma ihtimali var.

İç mekâna baktığımızda herhangi bir ekran eklenmediğini görebiliyoruz. Sadece direksiyon yer alıyor. Ortada ise koltukları birbirinden ayıran bir kısım var. Dışı gibi içi de sanki bilim kurgu filmlerindeki araçlardan fırlamış gibi görünüyor.

Tabii ki bu tamamen bir iddia. Sızan tasarımın gerçek olduğunu söylemek mümkün değil. O yüzden hemen güvenmemek lazım. Ancak şirketin şimdiye kadar paylaştığı teaser görsellerle uyumlu olduğunu da eklemek gerek. Gerçek olup olmayacağını yarın sabaha karşı göreceğiz.