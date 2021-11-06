Jahrein’in kurucusu olduğu Twitch yayın ekibi Rekkitz, yaşanan son olaylarla birlikte aldığı kararla Twitch’ten ayrıldı. Neden olaraksa sadece dolandırıcılık olayları değil, Twitch’in daha önce de olan ilgisizliği gösterildi.

Bildiğiniz üzere şu anda Twitch, geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan kara para aklama ve 'Bit dolandırıcılığı' olaylarıyla çalkalanıyor. Birçok yayıncının bu olaylara karıştığı ortaya çıkarken temiz bir şekilde yayıncılığa devam edenler, bir süredir temiz bir Twitch ortamı için sesini duyurmaya çalışıyor.

Ancak bu çaba hak ettiği sonucu alamamış olacak ki platformun Türkiye’deki öncü isimleri, yayın hayatlarıyla ilgili keskin kararlar almaya başlıyor. Jahrein'in yayın ekibi Rekkitz de bunlardan biri. Ekibin dün yaptığı açıklamaya göre Rekkitz, Twitch'teki yayınlarına son veriyor.

Sebep iletişim eksikliği ve ilgisizlik

Kurucusu Türkiye'de Twitch denince akla gelen ilk isimlerden Jahrein olan Twitch yayın ekibi Rekkitz, dün Twitter üzerinden yapılan açıklamaya göre Twitch’e veda ediyor. Bunun asıl sebebi ise yaşanan skandal olaylardan çok, Twitch’in bu olaylara tepkisizliği ve ilgisizliği. Açıklamaya göre Toqtir, Zade, Purplebixi, Adal, Clumsykitty, ErenAktan ve Moparism kullanıcı adlı yayıncılar, yayın yapacak yeni bir yer bulunana kadar yayın yapmayacak. Jahrein’in de niyeti bu olsa da durum henüz kesin değil, çünkü kendisinin platformla mayıs ayına kadar devam eden bir sözleşmesi mevcut. Rekkitz’in yaptığı açıklamanın tamamı ise şu şekilde:

“Uzun zamandır Twitch platformuyla aramızda bulunan iletişim kopukluğu ve muhatap bulamama sorunu zaten gündemimizdeydi. Yerel fiyatlandırma, sitedeki izleyici/takipçi botu, Türkiye’deki web sitelerinde satışı yapılan botlar, bit dolandırıcılığı vs. gibi konulardaki şikayetlerimiz göz ardı ediliyordu.

Yaşanan son skandaldan sonra platform yetkililerinin sessizliği tarafımızca platformun Türkiye’ye verdiği değeri bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Yıllarca platformun Türkiye’de geldiği konuma gelebilmesi konusunda çok emek veren insanlardan oluşan bir topluluk olarak çok sevdiğimiz Twitch platformunun bu hale gelmesini üzüntüyle tecrübe ettik.

Yukarıda belirttiğimiz sebeplerden dolayı Twitch’teki yayınlarımızı durdurma kararı aldık. Ekibimizden Jahrein’in platformla bulunan sözleşmesi mayıs ayına kadar devam edeceği için Jahrein kanalının akıbeti henüz belli olmasa da; Toqtir, Purplebixi, Zade, Adal, Clumsykitty, ErenAktan, Moparism isimli yayıncılarımız yeni bir platforma geçene kadar yayınlarına bir süre ara vereceklerdir. Takipçilerimize duyurulur!”

Jahrein ile Twitch olayları hakkında konuşmuştuk: