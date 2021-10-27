Twitch Türkiye bomba bir iddiayla karışmış durumda. Bazı yayıncıların, çalıntı kredi kartı bilgileriyle kara para akladıkları ve bu yöntemle günde binlerce dolar kazandıkları iddia edildi.

Geçtiğimiz haftalarda Twitch'in hack'lenmesi sonucu yayıncıların bazı bilgileri sızdırılmıştı. Yayıncıların kazandığı paralar da bu bilgiler arasındaydı. Fakat bu datalarda dikkat çeken bir detay daha vardı, çok az izlenenlerin dahi abartılı miktarlar kazandığı görüldü.

Bu da haliyle kara para aklama faaliyetlerine bulaşan Twitch yayıncılarının olduğu iddiasını ortaya çıkardı. Söz konusu iddia, frmtr'deki bir başlıkta ve Jahrein'in tweet'leriyle gündeme geldi. İşte olayın özeti:

Twitch yayıncılarının, bazı aracıların elinde bulunan çalıntı kredi kartı bilgileriyle kara para akladığı iddia ediliyor:

İddialara göre çalıntı kredi kartı bilgilerini çeşitli yöntemlerle edinen şahıslar, yayıncılara ulaşarak "size şu miktarda bit göndereceğiz, siz de karşılığında kazancınızın şu kadarını bizimle paylaşacaksınız" teklifinde bulunuyorlar ve anlaşıyorlar. Paraların kırışma oranı genellikle yarı yarıya şeklinde oluyor. Çalıntı kartlardan Twitch'e para aktarıldığı zaman ise o para artık aklanmış oluyor. Bu kişilerin yayınları kapalıyken onlara Twitch üzerinden, anonim olarak bit gönderme hizmetiyle para gönderiliyor. Ortalama 40-50 izlenme alan bu şahıslar, bu yöntem sayesinde günde 1800 dolar kazanıp bunu kırışıyorlar. Ayda 10.000 dolar kazananların bulunduğu da iddia ediliyor.

Bit sistemi haricinde reklam sistemiyle para kazananların bulunduğu da söyleniyor. Aracı şahıslar, yayıncıların yayınında gösterilen reklamları çok sayıdaki bota izleterek anormal bir reklam geliri sağlıyorlar. Botların satın alınmasında da çalıntı kart bilgilerinin kullanıldığı iddia ediliyor. Twitch ve reklam şirketleri bu yöntemle dolandırılmış oluyor.

Twitch yayıncısı Jahrein de bu olay hakkında bazı detaylar verdi.

Knight Online'cılara yüklenilse de Just Chatting ve diğer kategorilerde yayın yapıp uzun süredir bu olayın içinde olan pek çok ismin olduğu söyleniyor. Bu kara para aklama yönteminin yıllardır kullanıldığı, işin içinde çok fazla kişi olduğu için Twitch'te kimsenin sesinin çıkmadığı iddia ediliyor. Şunu da belirtmek gerekir ki bahsi geçen yayıncıların muhtemelen çalıntı kart detayından haberleri yok. Aracılar şüphe çekmemek ve yayıncıları endişelendirmemek adına bu kısımdan bahsetmiyorlar.

İddiaların detaylarını aşağıdaki linklerden okuyabilirsiniz:

Kaynaklar: 1, 2, 3