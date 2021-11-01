BigBossLayf’tan Twitch Dolandırıcılıkları Hakkında Açıklama

BigBossLayf, Twitch’te kaos ortamı yaratan bit dolandırıcılığı olayları sonrasında yürüttüğü soruşturmanın geldiği noktayı paylaştı. Twitter’da yapılan açıklamaya göre BBL, bünyesinde bulunup adı bu olaylara karışan herkesle görüştü ve iddiaları çürütemeyenlerle olan sözleşmelerini feshetti.

Muhtemelen duyduğunuz üzere son günlerde Twitch üzerinden yürütülen dolandırıcılık olaylarıyla ilgili birçok bilgi ortaya çıktı ve birçok yayıncı, bu bilgiler ışığında açıklamalarda bulundu. Jahrein' Ahmet Sonuç, canlı bir görüşmede bize bit dolandırıcılığı olaylarının iç yüzünü anlatmıştı. EasterGamersTv kanalı, dolandırıcılıkla alakasının olmadığını açıkladığı bir video paylaşıp çoğunlukla olumsuz tepki çekmişti.

Yakın zamanda bu konuda açıklama yapan, Twitch alemiyle bağlantılı isimlere bir yenisi eklendi. Özellikle Türkiye’de yayıncılık alanında etkin bir kuruluş olan BigBossLayf, bünyesindeki yayıncılarla dolandırıcılık olayları hakkında yürüttüğü görüşmelerden elde ettiği ilk sonucu paylaştı. Sonuç olarak, BigBossLayf bünyesinde faaliyetlerini sürdüren 9 kişi, kuruluştan çıkarıldı.

Dolandırıcılık iddialarını çürütemeyen 9 kişi çıkarıldı

BigBossLayf, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada bünyesinde bulunup haksız kazanca işaret eden deliller gördüğü isimlerle tek tek görüştüğünü ve görüşmelerin devam ettiğini ifade etti. Sözleşmesinde yer alan maddeleri ihlal ettiğinin aksini kanıtlanamayan isimler, görüşmeler sonrasında BigBossLayf bünyesinden çıkarıldı. Sözleşmeleri feshedilen isimlerin de bulunduğu açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Öncelikle bilmenizi isteriz ki haksız kazanç elde etmeyen insanların zarar görmemesi adına, sessizlik ile sadece yetkili mercilerle yürüttüğümüz sürecin cadı avına dönüşmesinden büyük üzüntü duyuyoruz. Bizden açıklama bekleyen tüm kamuoyuna hatırlatmak isteriz ki biz adalet adına konuşabilecek, bir kişi hakkında suçlu ya da suçsuz kararı verebilecek bir mercii değiliz. Bit gelirlerinde beklenmedik hareketler tespit ettiğimiz bünyemizdeki isimler ile görüştük, görüşmeye de devam ediyoruz. Bugüne kadar yapmış olduğumuz görüşmeler sonrasında; aşağıda takma isimleri geçen kişiler ile imzalamış olduğumuz sözleşmemizde yer alan maddelerin ihlal edildiğine dair şüpheye sebebiyet vermeleri ve aksini ispat edememeleri sebebiyle sözleşmemiz tek taraflı olarak feshedilmiştir. Haksız Bit Şüphesi’ sürecinde bünyemizde bulunan herkesle ilk görüşme turumuzu tamamladık. Üzerindeki şüpheleri henüz kaldırmamış kişilerden talep ettiğimiz kanıtların tarafımıza sunulması için ikinci turumuza başlayacağız. Sürecin sükûnet içerisinde takipçisi olan her takipçimize teşekkür ederiz.

BBL'nin sözleşmelerini tek taraflı feshettiği 9 isim: