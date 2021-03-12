Ünlü Twitch yayıncısı Jahrein, sözde internet fenomeni Gaga Bulut'un kendisine ve eşine hakaret etmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Olayla ilgili olarak "Midemi bulandırıyorsunuz" diyen Jahrein hem takipçileri hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından destek gördü.

Geçtiğimiz günlerde Türk yapımı oyun Erzurum ile ilgili yaptığı yorumlar nedeniyle gündem olan Twitch yayıncısı Jahrein, bu kez da başka bir polemiğin öznesi konumuna oturdu. Birkaç yıl önce küçük yaştaki çocuklara cinsel istismara azmettirme suçundan hapis cezasına çarptırılan "Gaga Bulut" isimli sözde internet fenomeni, Jahrein ve karısına yaptığına açıklamaların yanıtını aldı. Jahrein'in yaptığı açıklamalar, kendisini sevmeyen kişilerden bile takdir topladı.

Yaşanan olaylar, Gaga Bulut'un bir Twitch yayınına katılmasıyla başladı. Bu yayında Jahrein ve eşine yönelik çok ağır cümleler sarf eden Gaga Bulut, kurduğu hem cümlenin ağırlık seviyesini artırdı. Bunun üzerine söz konusu yayına katılarak eşinin bu olaya karıştırılmamasını talep eden Jahrein, elbette talebinin karşılığını alamadı. Bunun üzerine Twitter hesabından açıklamalarda bulunan ünlü Twitch yayıncısı, onca hakarete rağmen uslubunu korumayı başardı.

"Midemi bulandırıyorsunuz"

Sözde internet fenomeniyle ilgili açıklamalarda bulunan Jahrein, sözlerine başladığı sırada "Midemi bulandırıyorsunuz..." ifadesine yer veriyor. Bulut'un yargı tarafından onaylanmış bir istismarcı olduğunu belirten Jahrein, Twitch'in geldiği noktayı da eleştiriyor. Jahrein ayrıca, Bulut'un o yayında iki çocuğu öpüştürme olayını da güzellemeye çalıştığını söylüyor. Üstelik yayın geçmişi de silinmiş ancak Jahrein, o anlarda neler yaşandığının ekran kaydını kendi hesabından çoktan paylaşmış durumda.

Bu arada, Jahrein'in yaptığı açıklamalar bunlarla sınırlı değil. Kendisinin marjinal insanlarla hiçbir sorununun olmadığını dile getiren Jahrein, marjinal olmanın bunun altına sığınarak istenen her şeyin yapılabileceği anlamına gelmediğini ifade ediyor.

Yaşanan olay, pqueen'i de rahatsız etti

Dün akşam saatlerinde yaşanan olay, Türkiye'nin en çok izlenen kadın yayıncılarından bir tanesi olan pqueen tarafından da tepkiyle karşılandı. Yaşanan olayın apaçık bir taciz olduğunu dile getiren yayıncı, bu tür olayların pek çok kesime zarar vereceğini söyledi.