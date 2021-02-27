Yasa Dışı Bahis Oynatan Kişiye Canlı Yayında Baskın Yapıldı

Konya'da yasa dışı yollarla bahis oynatan kişi, Twitch'te canlı yayın yaptığı esnada düzenlenen polis baskını sonucu gözaltına alındı. Şüphelinin, polis baskını öncesinde "Beni almaya teçhizatları yetmez" dediği öğrenildi.

Konya'da, Twitch platformu üzerinden canlı yayın yaparak yasa dışı yollarla bahis oynatan 2'si kadın toplam 3 kişiye canlı yayın yaptıkları esnada operasyon düzenlendi. Konya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyonda 'Bora' kod adlı R.G. ile diğer iki kadın şüpheli Ş.E. (27) ve H.A. (23) gözaltına alındı.

Tanınmamak için yüzlerine maske takan ve bu şekilde yayın yapan şebeke üyelerinin, yasa dışı basih suçunu teşvik etmenin yanında, bu tür yasa dışı bahis sitelerine üye kazandırmak amacıyla çekilişle hediye çeki ve bonus dağıttıkları tespit edildi.

'Gelemez dedin, geldik'

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için belirlenen adrese baskın düzenledi. Polis baskınından hemen öncesinde Bora takma adlı şüpheli R.G.'nin, "Beni almak özveri, tecrübe ister. Beni alamazlar. Beni almaya teçhizatları yetmez" dediği öğrenildi.

Şüphelilerin canlı yayın yaptığı esnada polis ekipleri baskın yaptı. Yayının yapıldığı odaya giren bir polis, şüpheliye "Gelemez dedin, geldik. Gördün mü buradayız" diyerek Bora takma adlı R.G.'nin de aralarında bulunduğu 4 kişiyi yakaladı.

Yakalanan şüphelilerden biri, emniyette ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, R.G. ile beraberindeki Ş.E. ve H.A. ise Konya Adliyesine sevk edildi.