ESA Esports & Media, League of Legends Türkiye Şampiyonluk Ligi'nin yönetimini devraldığını açıkladı. Yeni sezon ile birlikte ligde bazı değişiklikler olacak.

Son dönemde popülerliği bir miktar azalmış olsa da League of Legends, hiç şüphesiz espor denince akla ilk gelen oyunlardan biri. ESA Esports & Media, ilk olarak VALORANT için iş birliğine gittiği Riot Games ile olan ortaklığını şimdi de League of Legends için gerçekleştiriyor. 2025 yılından itibaren önümüzdeki üç yıl boyunca League of Legends Türkiye Şampiyonluk Ligi’nin (TCL) yönetimi, ESA Esports & Media'da olacak.

ESA Esports & Media tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye Şampiyonluk Ligi, rekabet düzeyini artırmak, popülerliğini yükseltmek ve daha sürdürülebilir bir yapı oluşturmak için bir dizi değişiklik geçirecek. Bu kapsamda TCL'nin yeni yapısı şu şekilde olacak:

2025 itibarıyla TCL, 8 takımlı yapıda devam edecek.

Yükselme/Düşme: Lig sezonunda iki Yükselme/Düşme turnuvası düzenlenecek. İkinci mevsimin sonunda son sıradaki takım ve üçüncü mevsimin sonunda son iki takım ligden düşecek.

3 Mevsimlik Format: Lig, yıl boyunca üç mevsim şeklinde organize edilecek ve temsilcilerimiz her mevsim arasında EMEA Masters turnuvasında mücadele edecek.

Peki TCL 2025'e katılım nasıl olacak?

2024 sezonunu ilk 6 sırada tamamlayan takımlar, doğrudan TCL 2025’e katılma hakkı kazanacak. Ligde kalan 2 yer için bir başvuru ve değerlendirme süreci gerçekleştirilecektir. Uygun görülen dört takım arasında özel bir turnuva düzenlenecek ve bu turnuvada ilk iki sırayı alan takımlar lige katılma hakkı elde edecek. Bu değerlendirme süreci, TCL 2025’e katılmak isteyen profesyonel espor takımlarına yönelik olup tüm takımlara açık olacak. Ancak katılımın değerlendirmeye alınabilmesi için belirli kriterlerin karşılanması gerekmektedir. Gerekli değerlendirme kriterleri ve başvuru formu önümüzdeki günlerde resmi sosyal medya kanallarında paylaşılacak.

Genç yetenekler için fırsatlar sunulacak

Resmi bir ikinci lig düzenlenmeyecek olsa da, yıl boyunca TCL’e yükselme fırsatı tanıyan resmi amatör turnuvalar organize edilecek. Bu turnuvalar, altyapının gelişmesine ve profesyonel oyuncuların yetişmesine katkı sağlayacak.