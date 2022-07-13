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  • James Webb ve Hubble Teleskopları Arasındaki Çarpıcı Fark!

James Webb ve Hubble Uzay Teleskopları Arasında Ne Kadar Fark Var: İşte Görüntülerle Cevabı

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James Webb Uzay Teleskobu, geçtiğimiz gün ilk renkli görüntüleri dünyayla paylaştı. Peki bu görüntüler, Hubble'ın çektiği görüntülere göre ne kadar kaliteliydi? İşte çok şaşıracağınız o karşılaştırma..

NASA’nın 25 Aralık 2021’de uzaya fırlattığı James Webb Uzay Teleskobu, planlandığı gibi faaliyetlerine başladı. Evrenin ilk ışıklarını bulmakta insanlığa yardım etmekle görevli olan Teleskobun çektiği ilk renkli görüntüler de geçtiğimiz gün NASA tarafından paylaşıldı. Bugüne kadarki en net derin uzay görüntüleri olan fotoğraflar, aynı zamanda teknolojinin ne kadar ilerlediğinin de bir kanıtı oldu.

Biz de bu teknolojinin ne kadar çok ilerlediğini somut bir şekilde göstermek için somut bir örnek verelim dedik. James Webb Uzay Teleskobu’nun çektiği ilk renkli fotoğraflar, daha önce Hubble tarafından da mercek altına alınmıştı. Yıllar sonra yeniden görüntülenen o bölgeler, 32 yaşındaki Hubble ve James Webb teleskopları arasındaki farkı net bir şekilde gösterdi: 

Hubble Uzay Teleskobu ve James Webb Uzay Teleskobu’nun karşılaştırması:

Hubble Uzay Teleskobu’ndan SMACS 0723:

hubble smacs 0723

James Webb Uzay Teleskobu’ndan SMACS 0723:

james webb

Hubble Uzay Teleskobu’ndan Güney Halkası:

hubble

James Webb Uzay Teleskobu’ndan Güney Halkası:

james webb

Hubble Uzay Teleskobu’ndan Stephan Beşlisi:

hubble stephan

James Webb Uzay Teleskobu’ndan Stephan Beşlisi:

james webb

Hubble Uzay Teleskobu’ndan Karina Bulutsusu:

hubble karina

James Webb Uzay Teleskobu’ndan Karina Bulutsusu:

james webb

Gelin, bir de yakından detaylara bakalım (Sol: Hubble, Sağ: James Webb):
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