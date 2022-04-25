Japon Balığı Bakımı Nasıl Yapılır? İşte Tüm Bilgiler

Diğer evcil hayvanlara göre bakımı en kolay türlerden bir tanesi olan japon balıkları, günümüzde en yaygın beslenen evcil hayvanların başında geliyor. Bu rengarenk, sevimli ve kendi halinde canlıların bakımı kolay olsa da onların iyi bir hayat sürmesi için bilmeniz gereken pek çok önemli bakım detayı var.

İlk kez 9. yüzyılda budist rahiplerin onları yırtıcılardan korumak için özel havuzlara alması ile birer evcil hayvan dönüşen japon balıkları, yıllar içinde evde beslenen en popüler canlılar haline geldiler. Diğer evcil hayvanlara ve hatta diğer balıklara göre çok daha zahmetsiz beslenebilen japon balıklarının bakımı oldukça kolaydır ancak bu canlıların sağlıklı ve iyi bir yaşam sürmesi için dikkat etmeniz gereken pek çok detay var.

Pek çok kişi japon balığını alır ve küçük bir fanusta kendi halinde bırakır. Bu sevimli canlılar göründüklerinden çok daha güçlü oldukları için bu kötü koşulda bile hayatta kalırlar ancak hayatta kalmak demek, sağlıklı ve mutlu demek değildir. Bu nedenle bir japon balığı beslemeye karar vermeden önce bazı bakım detaylarını çok iyi bilmelisiniz. İşte japon balığı bakımı hakkında mutlaka bilmeniz gereken detaylar.

Japon balığı bakımı hakkında bilmeniz gerekenler:

Fanusla yetinmeyin, iyi bir akvaryum alın:

Evcil hayvan dükkanları başta olmak üzere toplumun büyük bir bölümünde japon balıklarının küçük fanuslarda yaşabileceğine dair genel bir kabul var. Bu tamamen yanlış bir düşünce. Japon balıkları göründüklerinden çok daha güçlü canlılardır ve bu nedenle küçük ve boş bir fanusta bile yaşarlar ama buna yaşamak denirse tabi.

Japon balıkları, en az diğer balıklar kadar geniş bir alana ihtiyaç duyarlar. Elbette metrelerce genişlikte büyük tanklara gerek yok, zaten bu kadar geniş bir alanda daha kötü olacaktır. Ancak en azından balığın sağlığı için gerekli yüzme alanını sağlayacak ve suyun oksijenle temas edebileceği kadar geniş bir yüzey alanına sahip bir akvaryumda beslenmeleri gerekir.

Akvaryumu, japon balığınızın evi olacak şekilde hazırlayın:

Japon balığınızın keyifle yüzebileceği ve dilediği kadar büyüyebileceği bir akvaryum aldıysanız sıra geldi dekore etmeye. Japon balıkları yüzlerce yıldır evcil hayvan olarak besleniyor olsalar bile hala doğal içgüleri nedeniyle saklanacak, kaşınacak, içinden geçecek ve oyun oynayacak aksesuarlara ihtiyaç duyarlar.

Akvaryuma yerleştireceğiniz malzemelerin tamamını plastik malzemeden seçtiğinizden emin olun çünkü metal ve benzer maddeler suda oksitlenme yapacaktır. Akvaryumun tabanını kumdan biraz daha büyük çakıl taşlarıyla kaplamalısınız. Böylece suda yararlı bakteriler üreyecek ve alg büyümesi azalacaktır.

Suyun kalitesine ve ısısına dikkat edin:

Kara canlıları için hava ne kadar önemliyse suda yaşayan canlılar için de su o kadar önemlidir. Bu nedenle musluktan su doldurdum balığı da laps diye içine attım gibi bir davranıştan uzak durun. Elbette tavsiye edilen, içme suyu olarak kullandığımız hazır sularla akvaryumu doldurmaktır ancak uzun vadede biraz pahalı olabilir.

Hazır su kullanmak istemiyorsanız akvaryumu dolduracak miktarda suyu önceden bir kaba doldurun ve birkaç gün bekletin. Çeşme suyunda bulunan klor ve benzeri maddeler, bekleme sürecinde azalacak ve hatta yok olacaktır. Akvaryuma koyacağınız suyun her zaman oda ısısında olmasına dikkat edin. Çok sıcak ya da çok soğuk su, balığı öldürmese bile yaşam kalitesini düşürecektir.

Su değişimine önem verin:

Akvaryuma koyduğunuz suyun kalitesini kontrol etmek de son derece önemli. Akvaryumlar için özel olarak tasarlanmış filtrelerden kullanabilirsiniz. Akvaryum filtreleri, suyun her daim japon balığınızın yaşam standardına uygun kalmasını sağlarlar. Ancak filtre kullanıyor olsanız bile su değişimine dikkat etmelisiniz.

Filtre kullanılan akvaryumlarda bu süre biraz daha uzayabilir ancak ortalama haftada bir kez akvaryum suyunu değiştirmelisiniz. Suyun üçte ikisini değiştirmeniz öneriliyor. Musluk suyu kullanacaksanız yine birkaç gün bekletmeli, hazır su kullanacaksanız da ısı dengesini sağlamak için en az bir gün beklemelisiniz. Su değişimi sırasında etkilenmemesi için balığı ya da balıkları süreç boyunca akvaryum suyu koyduğunuz bir kapta muhafaza edebilirsiniz.

Akvaryumu ve diğer aksesuarları düzenli olarak temizleyin:

Söylemeye gerek bile yok diye düşünebilirsiniz ancak ilk kez aldığınız aksesuarları akvaryuma yerleştirmeden önce bol sabun ve su ile yıkamalısınız. Yıkama işlemi sırasında tüm aksesuarları iyice duruladığınızdan ve üzerinde kimyasal kalmadığından emin olun. Yıkadığınız aksesuarları da oda ısısına gelmeden önce akvaryuma yerleştirmemeniz öneriliyor.

Japon balıkları biraz çılgın hayvanlardır. Akvaryumu kirletecek, aksesuarları dağıtacak ve tabanda bulunan çakılları pisleteceklerdir. Bu nedenle kirlenme sıklığına bağlı olarak akvaryumu tamamen boşaltmalı ve hem akvaryumu hem de aksesuarları bol sabun ve su ile temizlemelisiniz. İyice duruladıktan ve oda ısısına getirdikten sonra aksesuarları ve suyu akvaryuma yeniden yerleştirerek balıkları içine bırakabilirsiniz.

Japon balığınızı doğru beslediğinizden emin olun:

Garip gelebilir ancak japon balıkları omnivor yani hepçildir. Bunun anlamı, ne verseniz yerler. Elbette bu doğru bir beslenme şekli olmayacaktır. Üstelik japon balıklarında doyma hissi olmadığı için çatlayana kadar yiyebilirler. Bu nedenle japon balıklarına hangi yemi, ne zaman verdiğinize dikkat etmelisiniz.

Evcil hayvan dükkanlarında japon balıkları için sayısı yem bulabilirsiniz. Karbonhidrat ve protein içerikli yemlerden seçin. Bazen onları şımartacak özel yemlerden de verebilirsiniz ancak dikkatli olmalısınız. Japon balıklarına günde bir ya da iki kez, birkaç dakika içinde tüketebilecekleri oranda yem vermelisiniz. Azı da fazlası da ölümcül olabilir.

Güvende olduklarından emin olun:

Japon balıkları akvaryumun içinde kendi halinde yüzen canlılar olsalar bile geniş yüzeyi nedeniyle dışarıda olan tüm olaylardan etkilenirler. Odaya sıkılan böcek ilacı, oda parfümü, toz ve benzeri etkiler japon balıkları için ölümcül olabilir. Japon balığının olduğu odada ilaç ya da parfüm sıkmamalı ve bu tür durum yaşandığı zaman hızla suyunu değiştirmelisiniz.

Japon balıklarının akvaryum suyu yalnızca bu tür dış etkenlerden etkilenmezler. Bazı kişiler akvaryumun çok daha havalı görünmesi için deniz, göl ve nehir kenarından bazı taş ve benzeri eşyalar toplayıp akvaryuma koyarlar. Japon balığının alışık olmadığı bu taşlarda bulunan bakteriler yıkasanız bile kolay kolay geçmez ve sonunda onun ölümüne neden olur.

Japon balığı hastalıklarına karşı tetikte olun:

Diğer tüm evcil hayvanlar gibi japon balığınızın da hareketlerini takip etmeli ve günlük alışkanlıklarını öğrenmelisiniz. Titreme, kaşınma, yüzeye yakın yüzme, anormal yüzme gibi durumlar balığınızın hasta olduğunu gösteren en önemli işaretlerdir. Bazı balıklar aksesuarlardan birine saklanıp yüzmeme gibi bir davranış da sergileyebilirler.

Sık görülen japon balığı hastalıkları arasında kabızlık, mantar, yüzgeç çürümesi, çapa solucanı, popeye ve bit gibi rahatsızlar vardır. Evcil hayvan dükkanlarında bu hastalıklar için pek çok ilaç bulabilirsiniz. Eğer sorunun neden olduğunu anlayamadıysanız mutlaka bir veterinere danışmalısınız.

Dünyanın en popüler evcil hayvanlarından olan sevimli ve sessiz dostlarımız japon balıklarının bakımı hakkında bilmeniz gereken önemli detaylardan bahsettik. Japon balığınızla ilgili yaşadığınız bir sorun olduğu zaman bir veterinerden yardım almaktan çekinmeyin.