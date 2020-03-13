Porno Şirketi, Corona Virüsü İçin Ücretsiz Film Yayınladı

Bir Japon porno şirketi, corona virüsü nedeniyle evlerinden çıkamayan insanlar için ücretsiz filmler yayınladı. Kampanyanın duyurulmasının ardından şirketin web sitesi çöktü.

Corona virüsü salgınının yarattığı endişe, "sosyal mesafe" kavramının sınırlarını daralttı. Salgının yayıldığı bölgelerde insanlar evinden çıkamıyor ve birçok ülkede karantina kararı alındı. Ancak bir Japon yetişkin içerik üreticisi, insanların can sıkıntısını gidermek için ilginç bir yol seçti.

Japon porno şirketi Soft on Demand, web sitesinde ücretsiz olarak görüntülenebilen yaklaşık 200 film yayınladı. Şirket, bu ücretsiz kampanyanın evinden çıkamayan salgın mağdurları için destek niteliğinde olduğunu söylüyor.

Filmleri izlemek isteyenler Soft on Demand sitesine kaydolmak zorundalar. Kayıt olmalarının ardından yetişkin içerikli filmleri çevrimiçi olarak ücretsiz şekilde izleyebiliyorlar.

Şirketin web sitesi, ülkemizde engellenen adresler arasında yer alıyor. Haberin yayılmasının ardından birçok kullanıcı SoD'un web sitesinin çöktüğünü ve erişim sağlayamadıklarını bildiriyor.