Japonya, Ay'da Gıda Üretimini Araştırmaya Başlıyor

Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), özel şirketlerle yaptığı bir iş birliği ile Ay'da gıda üretimi yapılıp yapılamayacağını araştıracak. Proje kapsamında yeni teknolojiler geliştirilmesi bekleniyor. Japonya'da hayata geçirilecek proje, daha sonra Antarktika'ya taşınacak.

Uzay turizmi giderek hayatımızın bir gerçeği haline gelirken Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), konuyla ilgili yepyeni bir karar aldığını açıkladı. Kamu ve özel sektör ortaklığında bir proje geliştiren Japonya, bu proje kapsamında Ay'da gıda üretimi yapıp yapamayacağını araştıracak.

JAXA'nın finanse edeceği projenin paydaşları, uzay gıda araştırma şirketi Space Foodsphere, gıda üreticisi Ajinomoto ve BT hizmet yönetim şirketi NTT Data. Bu şirketler, yapacakları iş birlikleriyle Ay'da kapalı sistem gıda üretimi yapılıp yapılamayacağını tespit etmeye çalışacak. Proje istenildiği gibi sürdürülebilirse, Ay'da gıda üretecek teknolojiler geliştirilecek.

Araştırma önce Japonya'da sonra da Antarktika'da yürütülecek

Konuyla ilgili yapılan açıklamalarda, Ay'da gıda üretmeye ilişkin çalışmaların ilk önce Japonya sınırları içerisinde başlatılacağı ifade edildi. Uzmanlar daha sonra, Ay koşullarına daha çok benzeyen Antarktika'ya gidecekler ve çalışmalarını burada sürdürecekler. Yapılacak çalışmalar, uzay turizminin geleceği için büyük önem arz edecek.

Japonya Uzay Araştırma Ajansı'nın projesi, Ay'daki uzun vade görevler için oluşturuldu. Kurum, geliştireceği teknolojiler sayesinde uzaya uzun süreli gidecek insanların gıda tedarikini sağlamış olacak. Morgan Stanley'e göre küresel uzay endüstrisi, 2040 yılında 1 trilyon dolarlık gelirin döndüğü bir sektör olacak ve Japonya, geliştirdiği proje ile bu pastadan kendine düşeni alacak gibi görünüyor.