Japonya Tuvalet İşinde Çıtayı Aştı: Bu Yeni Tuvalet, Dışkınızı Analiz Edip Sağlık Raporu Sunuyor!

Gelişmiş tuvaletleriyle bilinen Japonya'da üretilen yeni ve üst düzey sensörlere sahip bu tuvalet, dışkınızı analiz edip sağlık raporu sunduğu gibi beslenme önerileri de yapıyor.

Japonya, tuvalet teknolojisinde bir adım daha ileri gitti. Toto’nun üst segment Neorest serisine eklenen yeni sensörler, dışkınızı otomatik olarak tarayıp sonuçları akıllı telefon uygulamasına gönderiyor.

Bu sistem sayesinde dışkınıza yapılan inceleme sonrası sindirim sağlığınızı zaman içinde takip edebiliyor ve uygulama üzerinden beslenme önerileri alabiliyorsunuz.

Peki bir tuvalet bunu nasıl yapıyor?

Klozet içinde yer alan LED’ler dışkıya ışık tutuyor, sensörler de yansıyan ışığı ölçerek şekil, uzunluk, yüzey yapısı, hacim ve renk gibi özellikleri analiz ediyor.

Dışkı sertliği 7 farklı seviyede sınıflandırılırken, renk ve hacim de birkaç düzeyde kayda geçiyor. Tüm bu veriler uygulamada grafiklerle gösteriliyor, örneğin “sık tekrarlayan yumuşak dışkı” gibi bir eğilim yakalanırsa uygulama daha fazla sebze tüketimi gibi öneriler verebiliyor.

Fiyatı da kendi gibi “lüks”

Bu dışkı analiz özelliğine sahip iki modelin Japonya’daki fiyatı vergi dâhil yaklaşık ¥493,900 ila ¥542,300 arasında (yaklaşık 140.000 TL).

Bu arada bu trendin bir ayağı da yaşlı bakım tesisleri. Panasonic’in 2023’te bakım evleri için geliştirdiği benzer bir sistem, tuvalet kullanım zamanlarını ve dışkılama ile ilgili bazı ölçümleri kaydedip bunları bir platformda topluyor. Amaç ise personelin iş yükünü azaltırken, bakım evi sakinlerinin durumunu daha düzenli izlemek ve daha kişiselleştirilmiş bakım sağlamak.

Peki siz Türkiye'de satılsa böyle bir tuvalete sahip olmak ister miydiniz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.