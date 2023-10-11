Japonya denilince akla ilk gelenlerden biri şüphesiz ki otomatlarıdır. Sosyal medya videolarında sıkça karşılaştığımız otomatlar birçok insanın aklına "Neden bu kadar fazla var?" sorusunu getirmiştir. Biz de sizler için bu gizemin sır perdesini araladık.

Hayatlarının her alanında kendilerine mutlaka bir kolaylık bulan Japonlar, otomatları âdeta kültürleri hâline getirdi. Yaklaşık 2,937,800 otomat bulunan Japonya'da neden bu kadar fazla otomat ihtiyacı duyuyorlar dersiniz? Biz sizler için merak ettik ve araştırdık.

Bazı sebepleri birçok yönden mantıklı gelse de "Bu kadarına gerek var mıydı?" diye sizi sorgulatabilir...

Temel sebeplerinden biri, Japonya'daki suç oranının düşük olması. Peki ne alakası var?

Daha önce otomat kullandıysanız eğer bilirsiniz ki bir ürünü almadan önce ilk başta parayı atmanız gerekir. Bu da paranın hâlâ otomatta olduğunu gösterir. Normalde bu kadar fazla otomat olan bir ülkede bunun çalınabileceğini düşünürsünüz değil mi? Ancak Japonya'da öyle değil.

Japonya dünya geneline kıyasla daha düşük bir suç oranına sahip olduğu için sık sık bu otomatları görmeniz onlar için çok normal. Sonuçta kim gecenin bir vakti otomattan bir ürün almak yerine onca zamanı markete yürümekle geçirir ki? Neredeyse her sokak başında karşılaşılan otomatlar, onlar için epey rahatlık sağlıyor.

Bir diğer mantıklı sebebi de Japonya'nın yoğun çalışma saatlerine sahip olması.

Özellikle iş gücünün fazla olduğu Tokyo, Aichi gibi eyaletlerde otomatların daha sık karşımıza çıkmasının sebebi; o bölgelerde daha fazla çalışan insanların bulunması. Yoğun çalışma saatlerinden başlarını kaldırabilen çalışanlar, soluğu tabii ki otomatlarda alıyor.

Zaten kısıtlı olan zamanlarını uzun sıralarda beklemek yerine otomatlardan şipşak bir şekilde halletmeyi tercih ediyorlar. Yani kısaca, çalışan işçi sayısıyla otomatların sayısı doğru orantılı diyebiliriz.

Örneğin Japonya'da bazı iş yerlerinde beklenen "fazla mesai sistemi" vardır. Üstelik bu beklenen mesai saatlerini karşılamadığınız sürece aylık olarak almanız gereken maaşı da tam olarak alamıyorsunuz.

Mesai saatlerini tamamlamaya çalışan Japonlar, hâliyle epey yorgun düşmüş oluyorlar. Sadece susuzluklarını gidermek için bir markete veya kafeye gitmek yerine otomatlara koşturan insanların bizce çok mantıklı sebepleri var.

Aslında bu denli yaygınlaşmasının en önemli sebeplerinden biri de Japonya'da artık bu otomat işinin bir 'yan iş modeli' olarak görülmesi.

Örneğin ofiste çalışıyorsunuz ancak aldığınız maaş size yetmiyor mu? Bir otomat üreticisiyle anlaşıp kendi adınıza bir otomat satın alabiliyorsunuz. Ürünlerin değişimi, makinenin temizliği gibi birçok temel şeyler ise otomat üreticileri tarafından karşılanıyor.

Otomattan kazandığınız belli bir kısmı üreticiye vermeniz dahilinde ise aslında çok kârlı bir iş elde etmiş oluyorsunuz. Yoğun iş temposundan çalışacak zamanları olmayan Japonlar, çareyi kendilerine otomat alarak bulmuşlar. Bu da günümüzde neden bu kadar çok otomatın olduğunu kanıtlar nitelikte.

Bir zamanlar Japonya'da otomat makinelerindeki ürünler marketlere kıyasla daha ucuzdu.

Tüketim vergisi getirilmeden önce otomatlardaki ücretler genele kıyasla daha ucuz kalıyordu. Bu verginin gelmesinden sonra fiyatlar biraz olsa artsa da hâlâ günümüzde 130 ila 160 yen arasında (24 ila 30 TL arası) birçok şeyi almak mümkün. Özellikle ürün çeşitliliğini ve fiyatları da göz önüne alırsak aslında otomatlardan alışveriş yapmak birçok Japon için daha kârlı.

Bu sebepleri göz önüne alınca az çok neden bu kadar fazla otomatın olduğunu anlayabiliyoruz ve bizce çok mantıklı. Türkiye'deki otomatlara baktığımızda ürünlerin normalinden daha pahalı olması ise birçok insanı maalesef ki zorunda kalmadıkları sürece kullanmamaya itiyor.

Türkiye'nin yoğun iş temposu göz önüne alınınca sizce ileride bizde de otomatlar artacak mı dersiniz? Yorumlarda bekliyor olacağız.