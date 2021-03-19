Zack Snyder's Justice League'de Joker rolüne hayat veren Jared Leto, katıldığı bir programda filmdeki karakteri hakkında açıklamalarda bulundu. Her zaman bir Snyder hayranı olduğunu söyleyen Leto, Suicide Squad ve Snyder's Cut'taki Joker'lerin farklı görünümlerinin ardında yatan sebepten de bahsetti.

Tamamen Zack Snyder'ın çektiği sahnelerden oluşan tam 4 saat uzunluğundaki Zack Snyder's Justice League, geçtiğimiz gün HBO Max abonelerinin beğenisine sunulmuştu. Beklentilerin bir hayli yüksek olduğu film, daha yayınlandığı ilk gün otoritelerden ve hayranlardan olumlu eleştiriler almayı başardı.

Zack Snyder'ın yapımında yeni eklemelerden biri de Akademi ve Altın Küre ödüllü Amerikalı oyuncu Jared Leto'ydu ve şimdi ünlü aktör, filme katılımına ve bunun kendisi için ne anlama geldiğine dair açıklamalarda bulundu.

'Zack Snyder'ı her zaman sevmişimdir'

Stephen Colbert'a konuşan Leto, her zaman bir Snyder hayranı olduğunu ve Suicide Squad'da ilk kez oynadıktan sonra tekrar Joker rolü için davet edilmenin kendisi için heyecan verici olduğunu söyledi. Kötü adamı tekrar canlandırmasının istenmesini 'inanılmaz' olarak nitelendiren 49 yaşındaki oyuncu, Snyder'ın rüyasının bir parçası olduğu için mutlu olduğunu dile getirdi.

Leto ayrıca, Snyder Cut'taki The Joker versiyonunu Suicide Squad'daki karakterin 'evrimi' olarak tanımladı. İki filmin arasında birkaç yıl olduğunu ve farklı yönetmenlerin farklı sonuçlar ortaya koyduğunu söyleyen usta aktör, böylece karakterin Snyder Cut'taki farklı görünümünün ardında yatan nedeni de açıklamış oldu.

Geçtiğimiz gün HBO Max üzerinden izleyicilerle buluşan Zack Snyder's Justice League, seyircilerin ilk oylarıyla şu anda IMDB üzerinde 10 üzerinden 8,6'lık bir puana sahip. Peki, siz filmi izleme fırsatı buldunuz mu? Eğer izlediyseniz beklentilerinizi karşıladı mı? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.