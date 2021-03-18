Zack Snyder’s Justice League, bugün itibarıyla yayınlandı ve seyircilerin ilk oylarıyla birlikte filmin IMDB puanı da belli oldu. 4 saatlik film, ilk ortalama puanı ile The Dark Knight'ın tahtını salladı.

Çizgi roman dünyasının en büyük markalarından DC’nin, Marvel’ın popüler serisi Avengers’a rakip olarak karşımıza çıkardığı Justice League, muhteşem oyuncu ve karakter kadrosuna rağmen büyük bir hayal kırıklığı olmuştu. Kızının vefatı nedeniyle orijinal yapımı yarıda bırakmak zorunda kalan yönetmen Zack Snyder, DC’nin bir “yeniden yapım” projesi olan 4 saatlik Zack Snyder's Justice League ile bu hayal kırıklığını tersine çevirmeyi başarmış gibi görünüyor.

Beklentilerin fazlasıyla yüksek olduğu Zack Snyder's Justice League, bugün itibarıyla HBO Max abonelerinin beğenisine sunuldu. Filmin yayınlanmasıyla birlikte seyircilerin olumlu ve olumsuz yanıtları da bir bir gelmeye başladı. Ayrıca binlerce kişinin oy vermesiyle birlikte Zack Snyder's Justice League’in IMDB ve Rotten Tomatoes puanı de belli olmaya başladı.

Zack Snyder's Justice League, IMDB'de The Dark Knight ile neredeyse aynı puanı aldı

An itibarıyla IMDB’ye girdiğimizde Zack Snyder's Justice League’in 10 üzerinden 8,9 puan aldığını görüyoruz. Bu, 9,0 puan almayı başaran The Dark Knight’tan sonra bir çizgi roman filminin almış olduğu en yüksek IMDB puanı. Marvel’ın gişe rekortmeni filmi Avengers: Endgame ise 8,4 IMDB puanına sahip.

Yine de Zack Snyder's Justice League hakkında “başarılı” ifadesini kullanmak için biraz erken olabilir. Zira 9,0 IMDB puanı ile en başarılı çizgi roman filmi konumunda olan The Dark Knight, 2,3 milyon kişi tarafından oylanırken; Zack Snyder's Justice League henüz yalnızca 11 bin kişi tarafından oylanmış durumda. Dolayısı ile filmin IMDB puanının oylayan sayısı arttıça değişebileceğini söyleyebiliriz.

Zack Snyder's Justice League’in en azından şu an için Rotten Tomatoes’te de fena bir puan almadığını söyleyebiliriz. Şu ana kadar 144 inceleme alan film, “tomatometer”da yüzde 78 oy almış durumda. 344 incelemeye alan The Dark Knight ise tomatometer’da yüzde 94 oy almış durumda.