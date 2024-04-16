JBL, müzik dinlemeye ve çağrıları yanıtlamaya yarayan akıllı gözlüğünü duyurdu. "Yinyue Fan" isimli gözlük, dikkat çekici özellikler sunuyor.

JBL, tüketicilerin ilgisini çekmesi muhtemel yeni ürünü "Yinyue Fan"ı duyurdu. Bu ürün, görünüm açısından bir güneş gözlüğü olsa da temelinde çok daha fazlasını sunuyor. Yinyue Fan ile yolda yürürken müzik dinleyip, akıllı telefonlarınıza gelen çağrıları yanıtlayabileceksiniz.

JBL'nin akıllı gözlüğü, yüksek ses kalitesi sunabilmek için özel olarak üretildi. Bu bağlamda; aktif gürültü engelleme algoritması barındıran gözlük, sesinizin karşı tarafa net gitmesi için de çift hüzmeli, gelişmiş bir mikrofona ev sahipliği yapıyor.

Karşınızda JBL Yinyue Fan

Sadece 52 gram ağırlığındaki gözlük, Güneş'ten gelen zararlı ışınları engellemek için anti-ultraviyole lenslerle donatıldı. Sahip olduğu IP54 sertifikası ile su ve toza karşı dayanıklılık sunan gözlük, Bluetooth 5.2 bağlantı desteği ile pek çok cihaz ile uyumlu. JBL Yinyue Fan, tam şarj ile 8 saate kadar kullanım imkânı sunuyor.

Yapılan açıklamaya göre JBL Yinyue Fan, 180 dolar karşılığında satın alınabilecek. Ürün, henüz Çin pazarında ön siparişe açılmış durumda. Ancak Çin dışına çıkıp çıkmayacağına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.