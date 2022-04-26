Dünyanın en zengin iki insanı, bu kez de Twitter sebebiyle karşı karşıya geldi. Jeff Bezos, Twitter'ı satın alan Elon Musk'ın Tesla'nın gelirleri için Çin'e sıcak davranacağını ve platformda Çin propagandası yapabileceğini söyleyerek sert şekilde eleştirdi.

Dünyanın en zengin iki insanı Elon Musk ile Jeff Bezos arasındaki rekabette arayı iyice açan Elon Musk, dün Twitter'ı satın alarak başka bir seviyeye ulaştı. Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından olan Twitter için 44 milyar dolar ödeyen milyarder, tüm dünyanın da gündemine yerleşti.

Satın alımın duyurulması ile birlikte sosyal medyada Twitter'da yaşanacak değişimler konuşulmaya başlandı. Yeni düzenlemeler ve yatırımlar kullanıcılarda heyecan yaratırken, pek çok iş insanı, bu satın alımdan memnun olmadı.

"Çin'in propaganda makinesi olabilir"

Nitekim bunlardan biri olan Jeff Bezos, geçtiğimiz günlerde Musk'ın Twitter'ı 'dijital şehir meydanı' olarak tanımlamasına atıfta bulunarak "İlginç bir soru. Çin hükümeti kasaba meydanı üzerinde biraz baskı mı kazandı?" dedi. Ayrıca bu sürecin nasıl gelişeceğini merak ettiğini ve Musk'ın bu tür karmaşıklıkları çözmekte son derece iyi olduğunu da belirten Jeff Bezos, muhtemelen yaşananları yakından takip edecek.

Konuya ilişkin olarak Twitter'da paylaşım yapan Jeff Bezos, Elon Musk'ın Tesla'nın geleceği için Çin'i etkilemek isteyebileceğini söyledi. Daha öncesinde Çin devlet medyasının 2019 yılında Hong Kong protestolarına karşı çıkan makaleleri tanıtmak için Twitter'da reklamlar yayınlamıştı. Gelişme sonrasında Twitter, devlet televizyonlarından reklam yayınlamama kararı almış ve bu paylaşımları kaldırmıştı.

Paylaştığı ilk Tweet'ten sonra iki Tweet daha yayınlayan Jeff Bezos, kendi sorduğu soruya ithafen önce "Bu soruya kendi cevabım muhtemelen hayır. Bu konuda daha olası sonuç, Twitter'daki sansürden ziyade Tesla için Çin'deki (yaşanabilecek) karmaşıklıktır." ve "Ama göreceğiz. Musk, bu tür karmaşıklıklıklarda gezinmede son derece iyidir." notlarını paylaştı.

Ayrıca ülkesinde 2009 yılından beri yasak olmasına rağmen Twitter'ı uluslararası alanda bir propaganda aracı olarak gören Çin, son üç yıldır bu alanda faaliyet gösteremiyordu. Jeff Bezos'a göre Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması sonrası propagandalar yeniden başlayabilir.

Elon Musk-Çin ilişkisi neden bu kadar önemli?

Elon Musk'ın elektrikli otomobil şirketi Tesla, ABD'den sonra en fazla satışı Çin'de yapıyor. Şirket için oldukça önemli bir pazar olan Çin, üreticinin ABD dışında fabrika kurduğu ilk ülke olarak da önem arz ediyor. Hükümet desteği ile bu fabrikayı kuran Musk yönetimindeki Tesla, Çinli olmayıp bir fabrikanın tamamını işleten ilk yabancı otomobil firması olarak ülkede faaliyet göstermeye başlamıştı.