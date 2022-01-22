Jeff Bezos'un Ölümsüzlük Yatırımları Artıyor

Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Jeff Bezos, yaşlanma karşıtı bir projee olan 'Altos Labs'e yatırım yapmaya devam ediyor. 3 milyar dolardan fazla fon sağlanan projede Nobel ödüllü bilim insanlarının yer aldığı bir ekibin çalışacağı da gelen haberler arasında yer alıyor.

Ölümsüzlük, yaşlanmayı durdurma, insan yaşamını uzatma gibi konular yüzyıllardır insanoğlunun araştırmalar yürüttüğü; ancak kesin bir sonuca henüz ulaşamadığı konular. Dünyanın en zengin insanları da bu konular hakkında yatırım yapmaya ve insanlık için 'çığır açıcı' gelişmeleri ortaya çıkarmaya çalışıyor. Amazon'un kurucusu ünlü milyarder Jeff Bezos da bu insanlar arasında yer alıyor.

Bezos daha önce, ‘Altos Labs’ isimli yaşlanmayı geri çevirmeyi amaçlayarak bir nevi ölümsüzlüğü bulmaya çalışan bir şirkete yatırım yapmaya başlamıştı. Hatta SpaceX CEO’su Elon Musk da konuya dahil olmuş ve Bezos’un bu yatırımları ile, “Eğer işe yaramazsa, ölüme dava açar” ifadelerini kullanarak alay etmişti. Şimdi de bu proje kapsamında yeni haberler gelmeye başladı ve yaşlanmayı durdurmak için alanında en iyi bilim insanlarından oluşan bir ekip kurulduğu açıklandı.

Nobel ödüllü bilim insanları işe alındı

Gelen haberlere göre Bezos, Altos Labs isimli girişime yatırımlarını artırmaya başladı .Yaşlanma karşıtı projeler üzerinde çalışacak olan bu girişime, CEO olarak da dev ilaç şirketi GlaxoSmithKline’ın eski baş bilim sorumlusu Hal Barron getirildi. Barron, yaşlılığı tersine çevirme konusunda önemli adımlar atacaklarını ve bu amaca liderlik etmenin kendisine sunulmasından dolayı da onur duyduğunu ifade etti.

Barron’un yanı sıra Bezos’un yatırım yaptığı bu projede Nobel ödülü almış bilim insanları da yer alacak. Kök hücre çalışmalarıyla 2012 Nobel Tıp Ödülü’nü kazanan Dr. Shinya Yamanaka ve 2020’de gen düzenleme çalışmaları sebebiyle Nobel ödülü kazanmış olan Jennifer Doudna’nın da dahil olduğu bir araştırma ekibinin girişim için kurulduğu da gelen açıklamalar arasında yer aldı.

Açıklamalara göre Jeff Bezos, bu güçlü ekibin yanı sıra projeye 3 milyar dolardan fazla fon sağladı. Bezos’un yanı sıra Rus milyarder Yuri Milner’in de bu ‘ebedi gençlik’ projesine destek verdiği ifade edildi. Son olarak girişimin amacının, hücreleri olgunlaştıktan sonra gençleştirmek olduğu belirtiliyor. Bu biyolojik yeniden programlama başarılı olursa da yaşlılığa bağlı hastalıkların (demans gibi) önüne geçilebileceği, bir nevi yaşlılığı ortadan kaldırıp hep genç kalmayı sağlayabilen teknolojilerin geliştirilebileceği tahmin ediliyor.