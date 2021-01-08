Kulaklık üreticisi JLab, gözlük çerçevelerine takılabilen yeni kulaklığı JBuds Frames'i tanıttı. Kulakları tam olarak kapatmayan iki modülden oluşan ürün, 50 dolarlık fiyat etiketiyle önümüzdeki aylarda piyasaya sürülecek.

JLab, normal gözlüğe ya da güneş gözlüğüne takılmak üzere tasarlanmış yeni Bluetooth ses cihazını tanıttı. JBuds Frames olarak adlandırılan bu ürün, kulaklarınızın hemen dışına yerleştirdiğiniz aşağı doğru ses veren hoparlörlere sahip iki modülden oluşuyor. Çıkarılabilir olan parçalar, bu sayede oldukça kullanışlı bir yapıya sahip.

Fiyat noktasında yurt dışında 50 dolar gibi bir fiyat etiketine sahip olan JBuds Frames, JLab'ın bütçe dostu kulaklıklar sunma geçmişine de uygun düşüyor. Bazen bu tür uygun fiyatlı kulaklıkların fiyatına kıyasla oldukça etkileyici bir performans sunduğunu görüyoruz ancak şu ana kadar piyasaya sürülen bu tür açık kulaklıkların pek iyi sonuçlar vermediğini de unutmamak gerekiyor.

JBuds Frames neler sunuyor?

Gözlüklerin çerçevelerine yerleştirilen iki modülden oluşan JBuds Frames, farklı boyuttaki gözlüklere uygun olabilmesi için farklı klipslerle gönderiliyor. Ses noktasında 16 mm'lik sürücü kullanan kulaklık, firmanın iddiasına göre dışarıya herhangi bir şekilde ses vermiyor. Yani kulaklıkta çalan müziği yalnızca siz duyuyorsunuz fakat kulaklık kulağınızı tam olarak kapatmadığı için çevrenizdeki sesleri de algılayabiliyorsunuz.

Kulaklıklar aynı zamanda IPX4 su geçirmezlik sertifikasına da sahip, bu nedenle yağmurlu havada ya da egzersiz yaparken rahatlıkla kullanılabilir. Bununla birlikte ses seviyesini kontrol etmek, aramaları kabul etmek veya reddetmek ve EQ ayarlarını değiştirmek için düğmeler bulunuyor. JLab, kulaklıkların yalnızca birini takmak istiyorsanız birbirinden bağımsız olarak kullanılabileceğini de ekliyor.

Firmanın iddiasına göre 8 saatin üzerinde pil ömrü sunan JBuds Frames'i şarj etmek içinse manyetik şarj noktalarına sahip olan özel şarj kablosunu kullanmak gerekiyor. Ürün, önümüzdeki bahar aylarında 50 dolardan raflardaki yerini alacak.