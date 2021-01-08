Türkiye’de de çok sıkı bir hayran kitlesine sahip olan ses sistemi üreticisi JBL, CES 2021’e günler kala düzenlediği bir etkinlikte, bu yıl piyasaya süreceği ürünlerden bahsetti. Bugüne kadar her bütçeye uygun ürünleriyle dikkat çekmeyi başaran şirket, 2021 yılında da geleneği bozmayarak yoluna devam edecek gibi görünüyor.
JBL tarafından yapılan açıklamalara baktığımızda, tüketicileri bu yıl yine kablosuz kulaklıklar, kulaküstü kulaklıklar, kablosuz hoparlörler ve ses çubuklarının beklediğini görüyoruz. Şirket, piyasaya süreceği tüm ürünlerle kullanıcıları kendine çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Peki JBL, bu yıl hangi ürünleri duyuracak ve bu ürünler, tüketicilere neler sunacak?
İşte JBL’in 2021 yılında piyasaya süreceği 7 ürün
JBL’in popüler kablosuz kulaklık serisinden bir tanesi “Tour” olarak isimlendiriliyor. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre tüketiciler bu yıl, iki yeni Tour serisi kablosuz kulaklık ile tanışma imkanı yakalayacaklar. Bu serideki ürünlerden bir tanesi JBL Tour ONE, diğeri ise JBL Tour Pro Plus olarak isimlendirilecek.
JBL Tour ONE
- Aktif gürültü engelleme özelliği
- 50 saate kadar müzik çalma
- Hi-Res Audio sertifikası
- 40 mm’lik sürücüler
- 4 adet mikrofon
- Google ve Amazon’un sesli asistanlarına uyumluluk
- Hızlı şarj özelliği.
JBL Tour Pro Plus
- Uyarlamalı gürültü engelleme teknolojisi
- 30 saatin üzerinde kullanım imkanı
- 6,8 mm’lik dinamik sürücüler
- 10 dakikalık şarj ile 1 saate kadar kullanım
- IP4x sertifikası ile suya dayanıklılık.
- JBL Live Pro Plus teknik özellikleri
- Gürültü engelleme desteği
- Apple AirPods benzeri tasarım
- Kutusuyla birlikte 21 saate kadar kullanım imkanı (Gürültü engelleme özelliğini kapattığınızda 7 saate kadar, gürültü engelleme özelliği ile birlikte de 6 saate kadar kesintisiz)
- Qi desteği ile de kablosuz şekilde şarj
JBL Live Pro Plus
- Gürültü engelleme desteği
- Apple AirPods benzeri tasarım
- Kutusuyla birlikte 21 saate kadar kullanım imkanı (Gürültü engelleme özelliğini kapattığınızda 7 saate kadar, gürültü engelleme özelliği ile birlikte de 6 saate kadar kesintisiz)
- Qi desteği ile de kablosuz şekilde şarj
- Fiyat: 179 euro
JBL Live 660NC
- Uyarlamalı gürültü engelleme teknolojisi
- Google ve Amazon’da eller serbest özelliği
- 50 saate kadar oynatma süresi (gürültü engellemeli özellik aktifken 40 saat)
- 10 dakikalık hızlı şarjla 4 saat kullanım
- Anahtar kelime ve Cihaz İşlem desteği
- MY JBL Headphones uygulamasıyla kişiselleştirme seçenekleri
- Fiyat: 179 euro
JBL Live 460NC
- Uyarlamalı gürültü engelleme teknolojisi
- Google ve Amazon’da eller serbest özelliği
- 50 saate kadar oynatma süresi
- 10 dakikalık hızlı şarjla 4 saat kullanım
- Anahtar kelime ve Cihaz İşlem desteği
- MY JBL Headphones uygulamasıyla kişiselleştirme seçenekleri
- Fiyat: 129 euro
JBL Charge 5 Bluetooth hoparlör
- IP67 su ve toz geçirmez sertifikası
- Aktif JBL PartyBoost özelliği
- Bluetooth v5.1 bağlantısı
- 7500mAH dahili batarya
- USB destekli şarj
- 20 saat oynatma süresi
- Racetrack sürücüsü
- Pasif JBL bas radyatörleri
- Fiyat: 179 euro
JBL Bar 5.0 MultiBeam
Serinin son ürünü, Virtual Dolby Atmos destekli JBL Bar 5.0 MultiBeam ses çubuğu olarak karşımıza çıkıyor. Yüksek ses performansı vadeden MultiBeam, dört pasif radyatöre sahip olduğu için subwoofer ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Soundbar, aynı zamanda Alexa Multi-Room Music, Apple AirPlay 2 ve Chromecast ile uyumlu çalışıyor. JBL Bar 5.0 MultiBeam, ilkbahar dönemine doğru 399 euro fiyatla satışa sunulacak.