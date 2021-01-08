JBL, CES 2021 fuarı gerçekleşmeden hemen önce yeni bir etkinlike bu yıl piyasaya süreceği 7 yeni ürünü tanıttı. Ses çubuklarından farklı donanımlara sahip kulaklıkların bu yılın ilk çeyreğinde piyasaya çıkması bekleniyor.

Türkiye’de de çok sıkı bir hayran kitlesine sahip olan ses sistemi üreticisi JBL, CES 2021’e günler kala düzenlediği bir etkinlikte, bu yıl piyasaya süreceği ürünlerden bahsetti. Bugüne kadar her bütçeye uygun ürünleriyle dikkat çekmeyi başaran şirket, 2021 yılında da geleneği bozmayarak yoluna devam edecek gibi görünüyor.

JBL tarafından yapılan açıklamalara baktığımızda, tüketicileri bu yıl yine kablosuz kulaklıklar, kulaküstü kulaklıklar, kablosuz hoparlörler ve ses çubuklarının beklediğini görüyoruz. Şirket, piyasaya süreceği tüm ürünlerle kullanıcıları kendine çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Peki JBL, bu yıl hangi ürünleri duyuracak ve bu ürünler, tüketicilere neler sunacak?

İşte JBL’in 2021 yılında piyasaya süreceği 7 ürün

JBL’in popüler kablosuz kulaklık serisinden bir tanesi “Tour” olarak isimlendiriliyor. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre tüketiciler bu yıl, iki yeni Tour serisi kablosuz kulaklık ile tanışma imkanı yakalayacaklar. Bu serideki ürünlerden bir tanesi JBL Tour ONE, diğeri ise JBL Tour Pro Plus olarak isimlendirilecek.

JBL Tour ONE

Aktif gürültü engelleme özelliği

50 saate kadar müzik çalma

Hi-Res Audio sertifikası

40 mm’lik sürücüler

4 adet mikrofon

Google ve Amazon’un sesli asistanlarına uyumluluk

Hızlı şarj özelliği.

JBL Tour Pro Plus

Uyarlamalı gürültü engelleme teknolojisi

30 saatin üzerinde kullanım imkanı

6,8 mm’lik dinamik sürücüler

10 dakikalık şarj ile 1 saate kadar kullanım

IP4x sertifikası ile suya dayanıklılık.

JBL Live Pro Plus teknik özellikleri

Gürültü engelleme desteği

Apple AirPods benzeri tasarım

Kutusuyla birlikte 21 saate kadar kullanım imkanı (Gürültü engelleme özelliğini kapattığınızda 7 saate kadar, gürültü engelleme özelliği ile birlikte de 6 saate kadar kesintisiz)

Qi desteği ile de kablosuz şekilde şarj

JBL Live Pro Plus

Gürültü engelleme desteği

Apple AirPods benzeri tasarım

Kutusuyla birlikte 21 saate kadar kullanım imkanı (Gürültü engelleme özelliğini kapattığınızda 7 saate kadar, gürültü engelleme özelliği ile birlikte de 6 saate kadar kesintisiz)

Qi desteği ile de kablosuz şekilde şarj

Fiyat: 179 euro

JBL Live 660NC

Uyarlamalı gürültü engelleme teknolojisi

Google ve Amazon’da eller serbest özelliği

50 saate kadar oynatma süresi (gürültü engellemeli özellik aktifken 40 saat)

10 dakikalık hızlı şarjla 4 saat kullanım

Anahtar kelime ve Cihaz İşlem desteği

MY JBL Headphones uygulamasıyla kişiselleştirme seçenekleri

Fiyat: 179 euro

JBL Live 460NC

Uyarlamalı gürültü engelleme teknolojisi

Google ve Amazon’da eller serbest özelliği

50 saate kadar oynatma süresi

10 dakikalık hızlı şarjla 4 saat kullanım

Anahtar kelime ve Cihaz İşlem desteği

MY JBL Headphones uygulamasıyla kişiselleştirme seçenekleri

Fiyat: 129 euro

JBL Charge 5 Bluetooth hoparlör

IP67 su ve toz geçirmez sertifikası

Aktif JBL PartyBoost özelliği

Bluetooth v5.1 bağlantısı

7500mAH dahili batarya

USB destekli şarj

20 saat oynatma süresi

Racetrack sürücüsü

Pasif JBL bas radyatörleri

Fiyat: 179 euro

JBL Bar 5.0 MultiBeam

Serinin son ürünü, Virtual Dolby Atmos destekli JBL Bar 5.0 MultiBeam ses çubuğu olarak karşımıza çıkıyor. Yüksek ses performansı vadeden MultiBeam, dört pasif radyatöre sahip olduğu için subwoofer ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Soundbar, aynı zamanda Alexa Multi-Room Music, Apple AirPlay 2 ve Chromecast ile uyumlu çalışıyor. JBL Bar 5.0 MultiBeam, ilkbahar dönemine doğru 399 euro fiyatla satışa sunulacak.