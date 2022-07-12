Hunter Biden'ın iCloud Verilerinin Sızdırıldığı İddia Edildi

Joe Biden'ın oğlu Hunter'ın verilerini çaldığını iddia eden bir hacker, 4chan üzerinden bu bilgileri sızdırmaya başladı. Ancak sızdırılan bu bilgiler kısa sürede tüm internete yayılarak bir anda ortalığı karıştırdı. Sebebi ise Hunter'a ait olduğu söylenen verilerde oldukça ilginç şeyler yer almasıydı.

Apple’ın iCloud sistemi, daha önce defalarca kez tartışmalara sebep olmuştu. Yaşanan bazı olaylar sonrası Apple’ın bulut depolama sistemini kullanan pek çok kişinin verileri internet ortamında sızdırılmıştı.

Bugün ise yine iCloud kaynaklı olduğu iddia edilen bir sızıntı adeta gündeme bomba gibi düştü. ABD Başkanı Joe Biden’ın oğluna ait olduğu söylenen iCloud hesabının bir hacker tarafından ele geçirildiği iddia edildi. Üstelik paylaşılan sızıntılarda bir hayli ilginç şeyler yer alıyordu.

Hunter Biden’ın tüm bilgilerinin sızdırıldığı iddia edildi

4chan üzerinden yapılan paylaşımlarda Joe Biden’ın oğlu Hunter’ın kişisel bilgilerinin yanı sıra erotik görüntüler de yer alıyordu. Üstelik bu görüntülerin birinde Hunter Biden ve Donald Trump’ın eski eşi Melanie Trump’ın erotik pozları olduğu görülüyordu. Ancak Hunter’ın hacklendiği iddialarının hemen ardından ortaya çıkan bu fotoğrafın shop programıyla yapıldığı kısa sürede ortaya çıktı.

Ortaya çıkan iddialarda yer alan diğer detaylarda ise Hunter Biden’ın babası Joe Biden’ı telefonuna kaydediş şeklinin ‘Pedo Peter’ olduğu söylendi. Bu kelimeleri ise pek çok kullanıcı 'Pedofili Peter' olarak yorumladı ve bir insanın neden babasını telefonuna böyle kaydetmiş olabileceği sorgulandı. Ancak ne Biden ailesinden ne de Beyaz Saray’dan konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi. Bununla birlikte Google aramalarında “Hunter Biden iCloud” aramasına karşı filtre uygulanmaya başladı.